Tänään vietetään isänpäivää – Janne, 45, Matti, 84, ja Christopher, 36, ovat vuodet isät

Suomessa vietetään tänään isänpäivää. Merkkipäivä näkyy katukuvassa muun muassa salkoon vedettyinä lippuina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Marraskuun toisena sunnuntaina vietettävä isänpäivä on ollut Suomessa virallinen liputuspäivä vuodesta 2019. Vakiintunut liputuspäivä se kuitenkin on ollut jo 1980-luvulta lähtien.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 1,3 miljoonaa isää. Lukuun on laskettu biologiset ja adoptioisät.

Viime vuonna biologisiksi isiksi ensi kertaa tuli noin 18 700 miestä. Määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Keskimäärin miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on Suomessa 32,1 vuotta.

Isoisiä Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 450 000. Luku on vuodelta 2021. Isoisät ovat keskimäärin 69-vuotiaita.

TÄLLÄ viikolla on palkittu myös vuoden isät. He ovat seinäjokelainen Janne Saarela, 45, rovaniemeläinen Matti Väliahdet, 84 ja espoolainen Christopher Gullmans, 36.

Tunnustus jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta, kuvailee sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessa. Ministeriön mukaan ”palkitut isät ovat esimerkillisellä tavalla luoneet mallia turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä ja edistäneet sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä”.

Vuoden isä -tunnustusta on jaettu vuodesta 2006, ja sen on saanut kaikkiaan 46 isää.

ISÄNPÄIVÄÄ vietetään tänään Etelä-Suomessa sateisissa tunnelmissa, pohjoisessa lumihankien keskellä pakkassäässä.

Etelässä on lauhaa ja lämpöasteita muutama. Sateita tulee lähinnä tihkusateina ja samalla tuuli alkaa voimistua, kertoi päivystävä meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta lauantaina alkuillasta.

Maan keskivaiheilla lämpötila on nollan molemmin puolin ja luvassa on heikkoja lumisateita.

Pohjoisessa pakkasta on päivälläkin paikoin kymmenen astetta.

- Pilvisyys on aika vaihtelevaa ja isompia selkeitäkin alueita löytyy, Bergman sanoo.

Lunta on Länsi-Lapissa nyt tavanomaista enemmän. Eniten lunta on Kittilän Kenttärovan asemalla, jossa lumensyvyydeksi on mitattu 46 senttiä.