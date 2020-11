Tanska aikoo lopettaa kaikki minkit, virusmutaatio tarttunut ihmisiin

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kertoi keskiviikkona, että kaikki minkit maan turkistarhoilla aiotaan lopettaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syynä on minkkitarhoilla leviävä koronavirus.

Koronaan sairastuneilla minkeillä on havaittu virusmutaatiota, joka on tarttunut myös ihmisiin. Uutistoimisto Ritzaun mukaan ainakin 12 ihmistä on saanut Tanskassa mutaatiotartunnan.

Tanska pelkää, että mutaatio voi vaikuttaa koronarokotteen tehoamiseen.

Tanskan poliisi on arvioinut, että 15–17 miljoonaa minkkiä joutuu teuraaksi.

Tv-yhtiö SVT:n mukaan Ruotsissa on havaittu koronavirustartunta Sölvesborgissa Blekingen alueella Kaakkois-Ruotsissa toissa viikolla.

– Useimmat tartunnan saaneet minkit sairastuvat yleensä lievästi. Me emme näe tällä hetkellä syytä teurastaa eläimiä tartunnan saaneessa tarhassa, mutta olemme asettaneet sinne rajoituksia, jotta tartunnan leviäminen voidaan estää, Ruotsin maatalousviraston pääeläinlääkäri Håkan Henrikson sanoi aiemmin tiedotteessa.

Suomessa ei ole toistaiseksi raportoitu koronavirustartunnoista turkistarhoilla.