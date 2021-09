Tanska on jo luopumassa koronapassin käytöstä – loputkin koronarajoitukset puretaan ensi viikolla

Pohjoismaista Tanska on toistaiseksi ainoana lyönyt kiinni päivämäärän, jolloin koronarajoituksista luovutaan. Tanska on jo sanomassa hyvästit myös koronapassille, jota meillä vasta valmistellaan. Ruotsissa ja Norjassa ei ole vielä varmaa aikataulua sille, milloin rajoituksia seuraavan kerran lievennetään tai poistetaan. Sama tilanne on Suomessa.