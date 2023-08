Tanskan poliisi kiristää rajavalvontaa – Koraanin polttamiset ovat nostaneet terroriruhkaa

Tanskan poliisi kiristää rajavalvontaa heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi, kertoo Tanskan oikeusministeriö. Ministeriön mukaan Ruotsista tuleville matkustajille tehdään satunnaisia rajatarkastuksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa on poltettu useita kertoja Koraani, mikä on nostanut Tanskan turvallisuuspalvelu PET:n mukaan terroriuhkaa maassa. Tanskan ohella Koraani on poltettu useasti Ruotsissa. Teot ovat saaneet aikaan voimakkaita vastalauseita muslimimaissa.

- Hallitus suhtautuu tilanteeseen erittäin vakavasti ja viimeaikaiset Koraanin polttamiset ovat, kuten PET on sanonut, merkittäviä nykyisen turvallisuusuhkatilanteen kannalta, Tanskan oikeusministeriö Peter Hummelgaard sanoi ministeriön tiedotteessa.

Kiristetty rajavalvonta on voimassa ainakin ensi viikon torstaihin asti.