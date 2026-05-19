Ulkomaat
19.5.2026 10:42 ・ Päivitetty: 19.5.2026 10:42
Tanskassa saavutettiin alustava sopu hallituksen kokoonpanosta
Tanskassa on saavutettu alustava sopu hallituksen kokoonpanosta, uutisoivat tanskalaismediat.
Hallitustunnusteluja johtava keskustaoikeistolaisen venstren Troels Lund Poulsen sanoo pyrkivänsä muodostamaan vähemmistöhallituksen, johon kuuluvat venstre, liberaali allianssi ja konservatiivit.
Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit maaliskuussa.
Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli sataan vuoteen. Reilu viikko sitten Poulsen nimitettiin hallitustunnustelijaksi väistyvän pääministerin, sosiaalidemokraattien Mette Frederiksenin tilalle.
