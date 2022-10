Tanssiarvio: Epidermis on runollinen ja monikerroksinen muistutus maan ihon tilasta

Sanna Kekäläisen uusin teos Epidermis – maan hauras iho Tanssin talon Pannuhallissa käsittelee maapallon ja samalla ihmisen tilaa ja tulevaisuutta. Annikki Alku Demokraatti

Esityksessä maan pinta, ”iho” rinnastetaan ihmisen ihoon, epidermikseen. Kuten esityksen alun hiukan surrealistisessa keskustelussa todetaan, on jo myöhäistä tai ehkä jopa liian myöhäistä tehdä korjaavia toimenpiteitä. Silti on yritettävä.

Ihon kautta teoksen keskiöön nousee kosketus. Esiintyjät koskettavat ja tutkivat toistensa paljasta ihoa monin tavoin, sekä lempeästi että kovakouraisemmin. Ihoa ja toisen kehoa sivellään, taputellaan, nipistellään, läimäytetään, vanutetaan ja työnnetään. Kosketuksen tapoja ja muotoja haetaan monin tavoin, ei vain käsillä vaan myös päällä, jaloilla ja koko keholla.

Koko esitys on oikeastaan kuin surrealistisen runollinen tutkimusmatka omaan ja toisen ihmisen ihoon, koskettamiseen ja läheisyyteen.

TANSSI

Kekäläinen & Company, Tanssin talo

Epidermis – maan hauras iho Käsikirjoitus, ohjaus, koreografia, tila ja puvut – Sanna Kekäläinen – Teksti Kari Hukkila – Ääni Jaakko Kulomaa – Valot Lauri Sirén – Esiintyjät Annette Arlander, Leila Kourkia, Sanna Kekäläinen, Janne Marja-aho, Lara Müller, Seela Sella, Eero Vesterinen

Esityksen dramaturgia on loistava. Kokonaistempo on periaatteessa hidas ja jopa raskas, mutta silti jokainen teoksen neljästä osasta ja niiden sisältämistä kohtauksista on juuri oikean mittainen. Siirtymät ovat selkeitä, mutta eivät häiritseviä. Katsojalle annetaan runsaasti aikaa prosessoida näkemäänsä. Sinänsä hyvinkin yhteiskunnallinen sisältö puetaan monikerroksiseen ja niin abstraktiin muotoon, että sen syvintä ydintä ei välttämättä tavoita, mutta koskettamaan se silti yltää.

EPIDERMIKSESSÄ ON seitsemän hyvin erilaista ja eri ikäistä esiintyjää, ja siten hyvin erilaisia kehoja ja ihoja. Kekäläisen itsensä lisäksi näyttämöllä ovat Annette Arlander, Leila Kourkia, Janne Marja-aho, Lara Müller, Seela Sella ja Eero Vesterinen. Ikähaitari ulottuu Müllerin 23 vuodesta Sellan 85 vuoteen.

Liikekieli on jokaisella hieman erilainen. Mustasta makuupussista kuoriuduttuaan Müller tärisee, vapisee ja hytisee istuallaan lähes koko esityksen ajan. Sella ja Arlander taas tutkivat hitaan intensiivisesti toistensa kehoa ja ihoa päästäen ihmetyksensä ulos joko äänettömänä huutona tai hyvin hauraina äännähdyksinä.

Eniten ja monipuolisimmin liikettä tuottavat tanssitaustaiset Kekäläinen, Kourkia, Marja-aho ja Vesterinen. Yhdeksi esityksen hienoimmaksi ja symboliikaltaan monitasoisimmaksi jaksoksi muodostuukin sen kakkososa, jossa etualan Sellan ja Arlanderin sekä taustan Müllerin välissä Vesterinen liikkuu vauhdikkaasti ja näennäisen holtittomasti edestakaisin poikki näyttämön nousten pikkuhiljaa ryöminnästä pystyasentoon.

Epidermiksen upeat äänet ja valot ovat eräässä mielessä aivan oma kokonaisuutensa. Yhtä aikaa tiivisti mukana näyttämötapahtumissa, mutta toisaalta siitä irrallaan. Jaakko Kulomaan luoma äänimaailma on kuin maan ääntelyä. Se kasvaa pikku hiljaa erilaisista satunnaisen tuntuisista kolahduksista ja kitinöistä koko tilan täyttäväksi kuminaksi ja veden solinaksi. Lauri Sirénin valot ovat kautta linjan pehmeän lämpimiä ja muodostavat lattialle näyttäviä jatkuvasti vaihtuvia värillisiä kuvioita, jotka kuitenkaan eivät syö itse esiintyjiä.

Puolitoistatuntinen esitys ei ole mikään kevyt seurattava, eikä se anna vastauksia herättämiinsä ajatuksiin, mutta se ei ole ollut sen tavoitekaan.