Tanssiarvio: Hallittua liikkeellistä kakofoniaa

Boris Charmatzin 10 0000 gestures esitys on todella nimensä veroinen. Se osoittaa vastaansanomattomasti, että liikkeiden maailma on loputon. Aina on olemassa uusia muunnelmia, suuntia, tapoja ja tyylejä luoda liikkeitä. Samantapainenkin liike on eri tanssijoiden tekemänä erilainen, koska he ovat keholtaan, tekniikaltaan ja tyyliltään erilaisia. Annikki Alku Demokraatti

Jos haluaa todistuksen sille, että maailman ainoa pysyvä asia on muutos, tämä esitys vahvistaa sen.

Vuonna 2017 ensi-esityksenä saanut teos on pidäkkeettömästi vyöryvä liikkeellinen kakofonia, jonka läpi seitsemäntoista tanssijaa kulkee yhtä aikaa kukin omassa liikeuniversumissaan. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö he olisi tietoisia ja huomioisi toisiaan ja välillä kohdatessaan jopa tekisi muutaman liikkeen yhdessä, mutta ennen kaikkea he liikkuvat itsekseen omien impulssiensa ja ideoidensa vieminä.

FESTIVAALIT

Helsingin Juhlaviikot, Tanssin talo

10 000 gestures Konsepti ja koreografinen kokonaisuus Boris Charmatz – Musiikki W.A. Mozart – Valot Yves Godin – Puvut Jean-Paul Lespagnard

Kaikkea ja jokaista ei millään pysty seuraamaan, joten valintoja tulee väkisin tehneeksi ja joitakin tanssijoita tulee seuranneeksi enemmän kuin toisia. Ja koska mikään liike ei todellakaan toistu juuri samanlaisena, mihinkään ei pysty palaamaan. Liikkeellinen ainutkertaisuus on täysillä ja riemullisesti läsnä. Mukana on myös eri tanssilajien, tyylien ja tekniikoiden koko kirjo.

Tämä kaikki ei missään tapauksessa tarkoita rajoittamatonta sekoilua näyttämöllä. Melkein päinvastoin.

VAIKKA CHARMATZ itse puhuu jopa antikoreografiasta, on teoksessa ihan selkeä rakenne. Yhtenä sen muotoilijana on esityksen musiikkina käytetty W. A. Mozartin Requiem, jonka eri osat välillä säätelevät hyvinkin voimakkaasti näyttämötapahtumien ja liikkeiden laatua ja tunnelmaa.

Esitys on jaksotettu erilaisiin kokonaisuuksiin, jotka vaikkapa määrittelevät missä tasossa, lattialla tai pystyssä liikkeet tapahtuvat. Välillä keskitytään vain joillakin kehon osilla, esimerkiksi käsillä, tehtäviin liikkeisiin. Ja toisinaan rakennetaan isoja, toisiinsa kietoutuvia ihmisryhmäveistoksia, joiden sisällä liike jatkuu. Vaihto jaksosta toiseen tapahtuu jonkun tanssijan ”äänimerkistä” tai sitten musiikin muutoksen myötä. Muutenkin ääntä käytetään monin tavoin, usein erilaisina huutoina, mutta myös puheena ja yhdessä tapahtuvana liikkeiden laskemisena.

Ja kyllä, myös koko katsomoon yleisön joukkoon tullaan hetkeksi kiipeilemään, ryömimään, koskettelemaan ja heittelemään tavaroita.

Visuaalisesti esitys on melko riisuttu. Tyhjää näyttämöä reunustavat molemmin puolin kahdeksan ohutta katosta riippuvaa valopylvästä. Tanssijoilla on yllään joko vain housut tai eri tavoin hieman kummallisia vaateyhdistelmiä. Tapahtumisen polttopiste on selkeästi liike, jota muutaman kerran himmenevät ja kirkastuvat valotilanteet tukevat.

10 000 gestures on kuin liikkeellinen raju ukkossade, joka raikastaa ilmaa ja saa ihmettelemään liikkeen loppumatonta maailmaa.