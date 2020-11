Tanssiarvio: Muiston jälki koskettaa Katja Lundén Companyn esityksessä

Meillä jokaisella on muisti ja me muistamme erilaisia asioita, hyvä ja huonoja, ja sellaisiakin, jotka haluaisimme unohtaa. Mutta ovatko muistimme tosia tai edes omiamme? Jos ne ovatkin meihin istutettuja tai toisten kertomia? Ja miksi toisinaan meille sanotaan tai väitämme toiselle, että muistat ihan väärin? Muisti ja sen toiminta on niin iso ja monimutkainen asia, ettei sitä yhden esityksen puitteissa millään pysty käsittelemään kaiken kattavasti. Mutta ei Katja Lundén Companyn Muiston jälki -esitys siihen pyrikään. Se poimii muutamia, ennen kaikkea rakkauteen ja parisuhteeseen liittyviä muistoja ja käsittelee niitä. Ja tietysti ikuisuuskysymystä väärin muistamisesta. TANSSI & MUSIIKKI

Katja Lundén Company, Kanneltalo, Helsinki

Muiston jälki Käsikirjoitus Susanna Haavisto, Katja Lundén, Janne Marja-aho – Ohjaus Susanna Haavisto – Koreografia Katja Lundén ja Janne Marja-aho – Musiikin sovitus Joonas Widenius – Ääni Mauri Marin – Valot Mirkka Saari – Esiintyjät Susanna Haavisto, Katja Lundén, Janne Marja-aho, Joonas Widenius

Tunnin mittainen esitys on yhtä aikaa hauras ja voimakas. Sen painotus on ikääntyneen ihmisen muistoissa hänen miettiessään elämäänsä ja siksi siitä tulee hyvin koskettava. Mukana on myös loppukeväästä lehdistäkin luettu kipeä tarina kuusikymmentä vuotta yhdessä olleesta pariskunnasta, jonka päivittäiset tapaamiset koronan vuoksi muuttuivat ikkunan läpi vilkuttamiseksi.

Muiston jälki on tanssilla ryyditetty konsertti, jota kuljettaa Susanna Haaviston vahva ja mietitty laulujen tulkinta. Toisena hienona laulujen tulkitsijana on tanssija Janne Marja-aho, joka kyllä pääsee näyttämään myös tanssillista osaamistaan hyvin haavoittuvan oloisessa vanhan miehen soolossaan.

Katja Lundénin intensiivisestä flamencotanssista pääsee enemmälti nauttimaan oikeastaan vasta esityksen loppupuolella, jonne sijoittuvat hänen molemmat isommat soolonsa, joista erityisesti tuolilla istuen kastanjettien kanssa esitetty säväyttää. Lundénin näyttämöhahmossa on läpi esityksen pieni ironinen tai ilkikurinen sävy, joka sopivasti tasapainottaa muuten melko haikeaa ja tummasävyistäkin kokonaisuutta.

Esityksen musiikista vastaa flamencokitaristi Joonas Widenius. Ja upeasti vastaakin. Monin paikoin tyystin unohtaa, ettei soittamassa ole kuin yksi muusikko. Myös suurin osa kappaleiden sovituksista ja osa sävellyksistä on hänen käsialaansa. Omassa soolossaan Blues Valhalla hän tuo esitykseen mukaan myös ripauksen hevitunnelmaa.

Muiston jälki on esitys, jonka loppuessa ajattelee, että joko nyt. Ja se jos mikä kertoo onnistuneesta esityksestä, jossa kaikki on kohdallaan.