Tanssiarvio: Simo Heiskasen hellyttävän hauska Raxu Taskunen

Raxu Taskunen on pieni ja aika hellyttävän oloinen pörröinen olio, joka rakastaa taskuja ja naksuja. Espoolaisen Glims & Gloms -teatterin Simo Heiskasen luoma Raxu seikkailee taskusta toiseen, joutuu välillä viemäriinkin pakoillessaan salapoliisi Hönttösta ja löytää lopulta ystävän, Rudolf Kakadun, maapallon toiselta puolelta Australiasta.

Heiskasen käsikirjoittama, säveltämä, ohjaama ja esittämä Raxu Taskunen on suureellisesti nimetty nukketeatterimusikaaliksi. Lähes tilaan kuin tilaan mahtuva esitys on sitäkin eri tyylisine lauluineen, mutta ennen kaikkea se on sekä sanallista että visuaalista ilotulitusta.



Glims & Gloms, Kauppakeskus Entresse (Espoo)

Raxu Taskunen

Käsikirjoitus, musiikki, ohjaus, visuaalinen suunnittelu ja esitys Simo Heiskanen – Nukkien ja lavasteiden toteutus Anne Aario ja Nina Ukkonen