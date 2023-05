Tanssiarvio: Sonya Lindforsin One Drop pursuaa ajatuksia ja ilmaisua laidasta laitaan

Sonya Lindforsin One Drop Kaapelitehtaan Pannuhallissa on aikamoinen spektaakkeli niin hyvässä kuin pahassa. Annikki Alku Demokraatti

Musiikillisesti One Drop liikkuu reggeaesta oopperaan. Visuaalisesti siinä on räväkkyyttä ja kekseliäisyyttä, mutta ei kuitenkaan yliampuvasti. Näyttämö on oikeastaan suurimman osan aikaa lähes tyhjä paria koroketta, liikuteltavaa äänitornia sekä kaikkea sivusta ja taustalla seuraavaa valkoista kipsipäätä lukuun ottamatta.

Spektaakkelimaisuus syntyy ennen kaikkea esiintyjistä. Heidän energiansa ja läsnäolonsa täyttää näyttämön, vaikka he olisivat siellä yksin. Jo esityksen aloittava Hamis Ahmed on tanssissaan hengästyttävä. Hänen kehonhallintansa, tekniikkansa ja rytmin käsittelynsä on huikeaa.

TANSSI

UTT & Sonya Lindfors

One Drop Koreografia, käsikirjoitus, ohjaus Sonya Lindfors – Lavastus Aino Koski – Puvut Sanna Levo – Ääni Jussi Matikainen – Valot Erno Aaltonen – Esiintyjät Antonia Atarah, Hamis Ahmed, Nori Kin, Alma Bø Getachew, Mariama Slåttøy, Geoffrey Erista, Isabella Shaw

Myös Antonia Atarahin intensiivisyys ja äänellinen monipuolisuus on mieleen jäävää. Erityisesti hän pääsee loistamaan humoristisessa ”porraskohtauksessaan”, joka laajenee myös yleisöön.

Eivät muutkaan teoksen esiintyjät, Nori Kin, Alma Bø Getachew, Mariama Slåttøy, Geoffrey Erista ja Isabella Shaw jää varjoon. Lindfors osaa taitavasti käyttää jokaisen parhaita puolia ja nostaa kunkin vuorollaan esiin ilman, että se näyttää itsetarkoitukselliselta.

ONE DROP jatkaa Lindforsin jo vuonna 2013 käynnistynyttä teossarjaa, joka käsittelee valtaa, representaatiota ja mustan kehon politiikkaa. Nyt näkökulma on suhteisuuksissa, diasporisissa kytkeytymisissä ja länsimaisen näyttämön haamuissa, jotka määrittelevät näyttämöllistä toimintaa joko tietoisesti tai tiedostamatta.

Teoksen nimikin viittaa kahteen asiaan: reggae-musiikin ”one drop” -rytmiin sekä Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa luotuun rotuerottelulakiin, jonka mukaan yksi pisara ”mustaa verta” teki ihmisestä ”mustan” riippumatta hänen ulkonäöstään.

Esityksessä on siis viitteitä hyvin moneen suuntaan niin sisällöllisesti, liikkeellisesti, ilmaisullisesti kuin visuaalisestikin, eikä katsoja välttämättä osaa tunnistaa ja tulkita niitä kaikkia. Lindfors leikittelee ja sekoittaa tarkoituksella erilaisia traditioita, tekniikoita ja taidemuotoja. Tästä kasvaa esityksen voima, mutta myös sen heikkous.

NIIN KAUAN kuin ilmaisun pääväline on tanssi ja liike höystettynä puheella ja laululla esityksen dynamiikka toimii loistavasti ja kokonaisuus pysyy kasassa. Kun näkyvissä tehtävän ”väliaikavaihdon” aikana näyttämö peitetään valkoiseen kankaaseen ja ”verellä” tuhrittuihin valkoisiin asuihin puetut esiintyjät siirtyvät ilmaisussaan pelkkään näyttelemiseen ja puheeseen, kokonaisuus hajoaa ja esityksen rytmi leviää. Sitä eivät pelasta edes Shawn sinänsä upeat ooppera-aariat. Esitykseen tulee lievä opettamisen maku, eikä kokonaisuus nouse siivilleen edes lopun tuhon jyrinässä.

One Drop on sekoitus ”vähän kaikkea” tehtynä tosissaan mutta ei haudanvakavasti. Sen pohjavire on yhteiskunnallinen ja selkeästi kantaaottava. Esityksen suurin voima ovat kuitenkin esiintyjät, joiden taito ja säteily kantavat vaivatta katsomoon. Siksi One Drop on ehdottomasti näkemisen ja kokemisen arvoinen, mikä oikeastaan on itsestään selvää viime vuonna tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saaneen koreografin työltä.