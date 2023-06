Tanssiarvio: Tero Saarinen Companyn ilta tarjosi kaksi eri tavalla upeaa esitystä

Tero Saarinen Company on viime vuosien aikana kehittänyt ohjelmistopolitiikkaansa ja tuonut siihen Saarisen omien uusien töiden lisäksi kaksi uutta tekijää. Niistä toinen on ryhmän ulkopuolisten, nuoremman polven koreografien töiden kantaesitykset. Toinen on nykytanssin eri tekijöiden klassikkoteosten uusintaversiot.