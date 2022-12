Tanssiarvio: Vimmaista liiketykitystä

Kinetic Orchestra ja sen koreografi Jarkko Mandelin tunnetaan fyysisesti haastavasta ja vauhdikkaasta liikekielestään, jossa yhdistyvät akrobaattinen tanssitekniikka ja eri kamppailulajit. Annikki Alku Demokraatti

Vaikka Kinetic Orchestran tanssi näyttää välillä hyvinkin sattumanvaraiselta, on kaikki tarkasti harjoiteltua. Näin on myös ryhmän uusimmassa teoksessa, Stoassa ensi-iltansa saaneessa Like There’s No Tomorrow.

Pehmeän sitkeä liike kulkee kuin unelma, eikä teoksen neljälle tanssijalle, Anni Koskiselle, Kalle Lähteelle, Suvi Niemiselle ja Oskari Turpeiselle mikään tunnu olevan mahdotonta. Kontaktit ovat varmoja ja millintarkkoja ja tanssimista leimaa teknisestä vaativuudesta ja nopeudesta huolimatta vapaus ja rentous. Huipputanssia kaikilla mittareilla!

TANSSI

Kinetic Orchestra

Like There’s No Tomorrow Koreografi ja konsepti Jarkko Mandelin ja työryhmä – Sävellys ja ääni Janne Hast – Puvut Maria Sirén – Valot ja lavastus Veli-Ville Sivén – Muusikor äänitteella Janne Hast ja Petri Kautto – Tanssijat Anni Koskinen, Kalle Lähde, Suvi Nieminen, Oskari Turpeinen

Vaikka esityksen nimestä voisi niin luulla, kyseessä ei ole mikään tulevaisuussynkistely. Päinvastoin. Täysvalkoisella näyttämöllä usein kirkkaissa valoissa liikkuvat tanssijat ovat loppuosuutta lukuun ottamatta puetut kirkkaisiin monivärisiin asuihin.

Maria Sirénin suunnittelemien pukujen kuvioinnin viittaus maalaustaiteeseen ei ole sattumaa. Teoksen koreografian inspiraationa on ollut Philippe Halsmanin valokuvateos Dali Atomicus vuodelta 1948. Siinä kuvaan on vangittu hetki, jossa ilmassa lentelevät yhtä aikaa kissat, vesi, taiteilija Salvador Dali ja puuesineet.

Sama harkittu keveys ja surrealistisuus leimaa myös koko esitystä. Kissoja ja vettä ei lavalla nähdä, mutta katosta roikkuu ja lattialla on röykkiönä joukko puutuoleja, joita myös käytetään osana koreografiaa.

Esitys on viisiosainen ja jokainen osa tavallaan alkaa pimeyden kautta alusta samanlaisella, mutta joka kerta hiukan nopeammalla liikefraasilla. Myös muu liikekieli nopeutuu pikku hiljaa esityksen edetessä. Vaikka koreografia perustuu vahvasti parityöskentelyyn, on jokaisella tanssijalla vuorollaan myös oma solistinen osuutensa. Silti esitys on ennen kaikkea ryhmäteos, jossa jokaisen panos on yhtä merkittävä.

Esityksen musiikista ja äänimaailmasta vastaa Janne Hast. Hänen luomansa äänellinen runsaudensarvi on välillä rytmisesti kiihkeä, välillä erilaisilla äänillä kepeästi leikittelevä. Sen voimakkauus aaltoilee yhdessä liikkeiden kanssa.

Like There’s No Tomorrow on kiihkeän energinen esitys, jossa monipuolinen ja näyttävä liike on keskeisintä. Katsoja saa nauttia upeasti toteutetusta tanssin voimasta ilman sen suurempaa tulkinnallista syvyyttä.