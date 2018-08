Tapaus kohumuistio – SDP:n lainopillinen asiantuntija summaa: ”Myönnän, että hiukan hymyilytti”

SDP:n eduskuntaryhmän lainopillinen asiantuntija Valtteri Aaltonen ottaa blogissaan kantaa eilen IS:n kautta julkisuuteen tulleeseen keskustaministerien Annika Saarikko ja Anu Vehviläinen virkamiehiltä tilaamaan sote-muistioon.

Muistio keskittyi SDP:n sote-malliin SDP:n nettisivujen ja kolmen puheenjohtaja Antti Rinteen lehtihaastattelun pohjalta.

Aaltonen katsoo muistion syntyneen hallituksen oman sote-uudistuksen kokemasta epätoivosta ja pitää sitä julkisuustemppuna. Hän kertoo Twitterissä käyvänsä blogissaan läpi hallituksen ”kohu-muistion” merkittävimpiä väärinymmärryksiä SDP:n mallista. Aaltonen summaa blogissaan, että muistion ”ongelmalliseksi arveltuja kohtia” yhdistää ennen kaikkea yksi asia.

– Ne eivät sisälly SDP:n sote-malliin.

– Oppositiopuolueena SDP on tosiaan suunnitellut omaa malliaan siitä, miten sote-uudistus kannattaisi ensi vaalikaudella tehdä ja eduskuntaryhmän lakimiehenä olen myös ollut tässä mukana. Ensimmäiset suuntaviivat kerrottiin julki kesällä 2016. Tämän jälkeen mallia on valmisteltu ja kehitetty eteenpäin muun muassa Ruotsin omasta sote-mallistaan saamien kokemusten pohjalta, Aaltonen kirjoittaa blogissaan.

Ei otettu yhteyttä.

Hän hämmästelee, miksei muistiota laadittaessa oltu SDP:hen yhteydessä.

– Sen sijaan SDP:n ”sote-malli” päätettiin koota kolmesta puolueen puheenjohtajan lehtihaastattelusta ja yhdestä kaksi vuotta sitten puolueen verkkosivulla julkaistusta kannanotosta. Myönnän, että hiukan hymyilytti hallituksen muistiosta lukea, kuinka syntynyt kuva oli jäsentymätön ja osin ristiriitainen. Mitenköhän onnistuisi, jos hallituksen sote-mallia yrittäisi hahmottaa kolmen lehtihaastattelun ja sitä edellisestä sote-mallista tehdyn powerpointin pohjalta…

Aaltonen käy läpi blogissaan, mitä SDP:N sote-kunta tarkoittaa ja miten soten rahoitus järjestettäisiin.

– SDP:n sote-mallissa on joitain samoja piirteitä kuin hallituksen sote-esityksessä. Siinä on kuitenkin tietyt ratkaisevat erot. Maakuntia vastaavat sotekunnat keskittyvät sote-palveluihin, eikä niistä tule kolmatta yleistä hallinnon tasoa. Sote-kunnilla on verotusoikeus, jotta niillä on vastuu taloudestaan ja riittävät kannustimet tehokkuuteen. Sote-kuntien määrä määräytyy tarkoituksenmukaisen palvelutuotannon, ei aluevaltapoliittisten intressien mukaan.

Aaltonen painottaa, että sote-kunnan demokraattisesti valituilla päättäjillä on oikeus päättää sote-palveluiden tuottamistavoista.

– Näin ne voivat yhdistää sote-kunnan julkiseen palveluntuotantoon yksityisiä ostopalveluita, voivat tehdä sopimuksia palvelutuotannosta kuntayhtymien tai kuntien kanssa, voivat käyttää asiakasseteleitä ja henkilökohtaista budjettia.

– Sote-kunta voi siis tuottaa palveluita joustavasti ja siten kuin se juuri paikallisesti on tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta ja hyödyntää jo olemassa olevia toimivia rakenteita. Se on aika iso ero verrattuna hallituksen esitykseen, hän päättää kirjoituksensa.