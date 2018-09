Tapaus-Soini ei ole ainoa asia, mikä hiertää hallituspuolueissa – Sanna Marin: ”Keskustan ja kokoomuksen välillä on tässä selvästi syvä juopa”

Viime perjantainen äänestys ulkoministeri Timo Soinin (sin.) epäluottamuksesta ei ole ainoa asia tällä hetkellä, mikä hiertää keskustan ja kokoomuksen välejä. Vuonna 2020 aloittavan Tuomioistuinviraston sijainti aiheuttaa sekin yhä närää hallituspuolueiden riveissä.

Eduskunta kävi Tuomioistuinviraston perustamisesta tiistaina ärhäkän lähetekeskustelun, jossa useat keskustan kansanedustajat ja osa sinisistä vastustivat viraston perustamista Vantaalle. Monen mielestä esimerkiksi Rovaniemi olisi ollut parempi paikka, koska siellä on oikeustieteellinen tiedekunta.

Oppositio seurasi kinastelua hämmentyneenä. SDP:n Sanna Marinin (sd.) mielestä Tuomioistuinvirasto sinänsä on perusteltu ja pitkään odotettu eikä siihen ole huomauttamista.

– Mutta onko tässä nyt joku riski, että Tuomioistuinviraston eteenpäin meneminen ei olekaan niin itsestään selvää kuin vielä aikaisemmin ajattelin. Keskustan ja kokoomuksen välillä selvästi on tässä asiassa syvä juopa, iso ristiriita, Marin ihmetteli.

Keskustaa ärsyttää erityisesti se, ettei oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tuonut sijaintipaikkaa valtioneuvoston käsittelyyn ennen ratkaisua, kuten alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä oli kehottanut.

Itse viraston tarpeellisuudesta hallituspuolueet ovat yksimielisiä.

– Tässä on kaksi asiaa, hallituksen esitys Tuomioistuinvirastoksi ja sijaintipaikka. Sijaintipaikka on puhtaasti ministerin omassa toimivallassa, kuten se on ollut perinteisesti jo aiemmin, Häkkänen sanoi.

Hänen mukaansa Vantaa on asiantuntija-arvioiden perusteella paras paikka, koska se on helpoiten saavutettavissa ympäri Suomea.

– Aika heikolla tasolla näyttää vielä olevan digitalisaatio oikeusministeriössä, jos matkakustannuksiin, fyysisiin kokouksiin perustettiin tämä sijaintipaikka, sivalsi keskustan Antti Kurvinen.

Tuomioistuinvirasto on oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava uusi virasto, jolle siirretään oikeusministeriössä nykyisin hoidettavat tuomioistuinten keskushallintotehtävät. Virastossa olisi noin 45 henkilötyövuotta. Keskustan ja kokoomuksen välinen hankaus tuli esiin jo toissa viikolla, kun keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi ihmetteli kokoomusministereiden toimia.