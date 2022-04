Tarja Filatov: Hyvinvointivaltiota ei ole ilman hyvinvoivaa henkilöstöä

Tuut-tuut-tuut. Painakaa yksi jos tahdotte… Ajan varaaminen terveydenhuoltoon ja moneen muuhun julkiseen palveluun käy nykyisin näppärästi netissä. Jos netti arveluttaa tai pelottaa, saa usein asioida piippausten ja napinpainallusten kanssa. Tarja Filatov

Ikääntyneen tai sairaan ihmisen ei aina ole helppo löytää oikeaa nappulaa. Ja usein lääkäriajan saaminen valuu liian kauas. Hoitoon pitää päästä helposti ja ajoissa.

Hallituksen kehysriihessä päätettiin hoitotakuun käyttöön ottamisesta. Päätös on tärkeä, koska jonot ovat kasvaneet ja eri puolilla jonotusajat vaihtelevat. Päätös on talousviisas, vaikka maksaa alkuvaiheessa. Aika hoitaa vain sairauksista kuntoon, mutta moni sairaus pahenee hoitamattomana ja viivästynyt hoito tulee kalliimmaksi.

Erot eri alueilla hoitoon pääsyssä johtuvat muun muassa henkilökunnan saatavuudesta, terveyskeskusten toimintamalleista ja resurssoinnista.

KYSE EI OLE vain rahasta tai eduskunnan säätämistä laeista, vaan ennen muuta ammattilaisten saatavuudesta. Ei ole yhdentekevää, miten julkisen puolen ja erityisesti hoiva-alan työehtosopimusneuvottelut ratkeavat. Maahan on ehdottomasti saatava ratkaisu, joka lisää terveydenhoidon ja yleensä hoiva-alan työn houkuttelevuutta.

Hoiva-alalla me tunnistamme tekijät, jotka näkyvät asiakkaalle, mutta emme aina osaa ajatella, että taustalla on ammattilaisia, joiden työ on palveluille välttämätöntä. Heidän saatavuutensa on turvattava ja työtään arvostettava.

Työ oli edelleen raskasta, mutta työpäivä lyhempi ja palkka parempi.

Julkisen alan työntekijöistä eläköityy kymmenen vuoden kuluessa 33 prosenttia nykyisistä työntekijöistä ja valtiolta 35 prosenttia. Lähihoitajista eläkkeelle on siirtymässä yli 18 000, sairaanhoitajista lähes 13 000 ja peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista noin yli 13 000 henkilöä kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan työmarkkinoille tulevat ikäluokat pienenevät ja hoivan tarve kasvaa.

JULKISISSA PALVELUISSA osaava ja työstään innostunut ihminen on laadun tae. Ei ainoa asia, joka laadun takaa, mutta ilman ammattilaisia laatua ei voi taata. Olemme tottuneet ajattelemaan, että hyvinvointivaltion tulevaisuus on kiinni siitä, miten turvaamme työllisyyden ja yhteiset veroeurot. Näin on yhä.

Vuosien takaa mieleen tulee ruotsalaislehden artikkeli, jossa sairaanhoitaja erosi julkisen palvelun työpaikastaan, koska työ oli raskasta ja kehnosti palkattua. Seuraavalla viikolla hän palasi takaisin täsmälleen samaan tehtävään vuokrafirman kautta. Työ oli edelleen raskasta, mutta työpäivä lyhempi ja palkka parempi.

Jos emme kykene tarjoamaan työympäristöjä ja työehtoja, jotka houkuttelevat osaavia ihmisiä työhön terveydenhuoltoon, hoivaan ja koulutukseen, hyvinvointivaltio on vain varjo tavoitteestaan. Palkkapolitiikka kuuluu työmarkkinajärjestöille, mutta kokonaisvastuu on valtiolla. Miten olisi paluu julkisen puolen minitupoon?