”Tärkeä askel aseman parantamiseksi ” – ruokaläheteille ammattiosasto PAMin yhteyteen

Ruokalähetit perustivat maaliskuussa yhdistyksen, jonne kaikkien alustayritysten kuriirit ja lähetit voivat liittyä. Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi sen huhtikuussa ammattiosastokseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

PAM Couriers Finland on valtakunnallinen osasto, jonka tarkoitus on koota lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Mukana on jo sekä Woltin että Foodoran lähettejä.

– Me arvioimme yhdessä lähettien kanssa, miten tavoitteisiin päästään. PAMin roolina on antaa puitteita toiminnalle ja tarjota omaa asiantuntemustamme kuriirien avuksi. Tavoitteita on nyt mahdollista edistää, kun lähetit ovat järjestäytyneitä. Yhdistyksen perustamisen on tärkeä askel kohti oikeudenmukaista ja reilua kohtelua alustataloudessa työtä tekeville, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa tiedotteessa.

Hänestä alustatalous on parhaimmillaan tuonut uusia sujuvia palveluja kuluttajille ja uusia joustavia toimeentulon hankkimismahdollisuuksia siellä työskenteleville.

– Valitettavasti huonoimmillaan yritykset ovat käyttäneet sitä mahdollisuutena välttää omia velvollisuuksiaan ja heikentää työtä tekevien asemaa.

RUOKALÄHETTIYRITYS Woltin kuriireiksi kutsumat lähetit suivaantuivat tiedotteen mukaan maaliskuussa, kun yhtiö otti käyttöönsä uuden palkkiojärjestelmän. Kuriirien mukaan heidän palkkionsa laskivat sen myötä eikä heitä kuultu sen käyttöönotossa. Helsingissä järjestettiin mielenosoitus ja Jyväskylässä kuriirit jättivät kahden päivän ajan lähettityöt tekemättä.

– Yksipuolinen muutos on tuntunut iskulta vasten kasvoja ja ollut ikävä kokemus meille kuriireille, osasto kirjoittaa tiedotteessaan.

Osaston jäsenet saavat samat jäsenedut, -oikeudet ja -velvollisuudet kuin muutkin PAMin jäsenet. Työehtosopimusta alalla ei ole ainakaan vielä. Palvelualojen työttömyyskassaan tällä hetkellä yrittäjäasemassa toimivat eivät voi liittyä.

Tiedotteessa kerrotaan, että Wolt kuten monet muutkin alustatalouden yritykset pitää kuriirejaan yrittäjinä. Useissa Euroopan maissa oikeusistuimet ovat arvioineet lähettien olevan työntekijöitä, työsuhteessa alustojen omistajiin. Suomessakin muun muassa työneuvosto on linjannut näin.

– Kiistanalainen asema on osaltaan vaikeuttanut kuskien mahdollisuuksiaan ajaa etujaan. Yritysten yhteistyötä hinnoittelussa on voitu pitää myös kartellina. Euroopan komissio linjasi viime syksynä, että yksinyrittäjillä on tietyissä tilanteissa mahdollisuus neuvotella työehtosopimuksista, tiedotteessa sanotaan.