”Tärkeä askel kohti turvallisempaa arkea” – OAJ kiittää työsuojeluohjelman valmistelusta

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tyytyväinen, että uuden opetus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työsuojeluohjelman valmistelu käynnistetään. Demokraatti Demokraatti

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi tänään, että työsuojeluohjelman valmistelu aloitetaan.

– Tämä on tärkeä askel kohti turvallisempaa arkea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja tehokkaampaan puuttumiseen opetusalalla, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

OAJ:n mukaan työsuojeluohjelma on konkreettinen toimi kohti turvallisempaa arkea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa niin opetushenkilöstön kuin lasten ja nuorten kannalta.

OAJ:n omien ja Työterveyslaitoksen selvitysten mukaan väkivalta- ja uhkatilanteet sekä muu työkuormitus ovat lisääntyneet kasvatus- ja opetusalalla.

OAJ:n työolobarometrin vastaajista useampi kuin joka kymmenes on kokenut työssään väkivaltaa ja viidennes epäasiallista kohtelua. Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan opetusalan työpaikkatapaturmien toiseksi yleisimpiin syihin kaatumisten jälkeen kuuluu väkivalta.

Nyt valmisteltavassa työsuojeluohjelmassa on tarkoitus luoda valtakunnalliset toimintamallit väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä henkilöstön tukemiseen.

OAJ:n helmikuussa julkaiseman kyselyn mukaan 90 prosenttia OAJ:n jäsenistä kaipaakin työpaikoille selkeitä ohjeita väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen.