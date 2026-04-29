Työmarkkinat

29.4.2026 13:47 ・ Päivitetty: 29.4.2026 13:47

”Tärkeä askel kohti turvallisempaa arkea” – OAJ kiittää työsuojeluohjelman valmistelusta

Arja Jokiaho

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tyytyväinen, että uuden opetus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työsuojeluohjelman valmistelu käynnistetään.

Demokraatti

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi tänään, että työsuojeluohjelman valmistelu aloitetaan.

– Tämä on tärkeä askel kohti turvallisempaa arkea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja tehokkaampaan puuttumiseen opetusalalla, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

OAJ:n mukaan työsuojeluohjelma on konkreettinen toimi kohti turvallisempaa arkea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa niin opetushenkilöstön kuin lasten ja nuorten kannalta.

OAJ:n omien ja Työterveyslaitoksen selvitysten mukaan väkivalta- ja uhkatilanteet sekä muu työkuormitus ovat lisääntyneet kasvatus- ja opetusalalla.

OAJ:n työolobarometrin vastaajista useampi kuin joka kymmenes on kokenut työssään väkivaltaa ja viidennes epäasiallista kohtelua. Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan opetusalan työpaikkatapaturmien toiseksi yleisimpiin syihin kaatumisten jälkeen kuuluu väkivalta.

Nyt valmisteltavassa työsuojeluohjelmassa on tarkoitus luoda valtakunnalliset toimintamallit väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä henkilöstön tukemiseen.

OAJ:n helmikuussa julkaiseman kyselyn mukaan 90 prosenttia OAJ:n jäsenistä kaipaakin työpaikoille selkeitä ohjeita väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen.

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
29.4.2026
”Yksikään vappuhuiska ei kyllä heilu” – Oppositio katsoo lakiesityksen lisäävän syrjintää
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
29.4.2026
Arvio: Amerikkalaisen elokuvan outolintu kiertää kehää rasittavaksi käyvässä triptyykissä
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
29.4.2026
Arvio: Kansallisbaletin Pulssi sykkii loistavaa tanssia tummien sävyjen ympäröimänä
Lue lisää

