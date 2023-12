”Tärkeintä on kansainvälisen yhteisön selvä viesti rauhan puolesta” – Kiljusen mukaan YK:n yleiskokous lähetti painavan viestin

YK:n yleiskokous äänesti tulitauon vaatimiseksi Gazaan. Päätöslauselman puolesta äänesti 153 jäsenmaata, Suomi mukaan lukien. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) toteaa, että yleiskokouksen viesti on painava. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomen ja 152 muun YK:n jäsenmaan viesti on painava: alueelle on saatava välitön tulitauko, sillä siviilien tilanne on täysin katastrofaalinen. Tilannetta ei voi ratkaista sotimalla, vaan tulee aloittaa aito neuvotteluprosessi. Suomen tulee olla osaltaan jatkossakin aktiivinen asian edistämisessä, Kiljunen sanoo tiedotteessa.

Arvioiden mukaan Gazassa on kuollut lokakuun 7. päivän jälkeen 18 000 ihmistä. YK:n ruokaohjelman mukaan osalla alueista jopa 90 prosenttia väestöstä näkee nälkää. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sairaanhoidon tilanne on katastrofaalinen ja lähellä romahtamista, Kiljunen kertaa.

Kiljunen luonnehtii päätöslauselmaa lyhyeksi ja tasapainoiseksi. Siinä vaaditaan välittömän tulitauon lisäksi Hamasin ottamien panttivankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista, ja siviilien suojelua kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

– Tärkeintä on kansainvälisen yhteisön selvä viesti rauhan puolesta. Samalla oli merkittävää, että Suomi tuki äänestyspäätöksellään YK:ta ja monenkeskisen järjestelmän toimivuutta, Kiljunen toteaa päätöslauselmasta.

Kiljusen mukaan pidemmällä tähtäimellä on ensisijaisen tärkeää palata neuvotteluihin todellisesta kahden valtion mallista.

– Israelilaisilla ja palestiinalaisilla tulee olla yhtäläiset oikeudet asua ja elää vapaasti. Suomen tulee tulevaisuudessa pohtia myös mahdollisuutta tunnustaa Palestiinan valtio, kuten 139 YK:n jäsenmaata on tehnyt, Kiljunen sanoo.