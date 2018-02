”Tärkeintä on keskusteluyhteys” – Kouvolan demarit iloitsevat alueparlamenteista

Kouvolan demarit ovat tyytyväisiä siitä, että SDP:n kuntavaaliohjelmassa yhtenä keskeisenä asiana olleet alueparlamentit ovat toteutumassa. Uuden kaupunkistrategian mukaan alueparlamentit korvaavat alueraadit.

– Aluedemokratian vahvistaminen on erittäin tärkeää siksikin, että vuonna 2009 lakkautettiin kuusi kuntaa ja perustettiin uusi Kouvola. Se ei ole mennyt joka suhteessa ihan kivuttomasti. Alueparlamentit ovat olleet meille tosi tärkeä asia. Me demarit olemme kuunnelleet tarkalla korvalla alueiden asukkaiden ja järjestöjen näkemyksiä kaupungin tasapuolisesta kehittämisestä ja eri alueiden oikeudenmukaisesta kohtelusta, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.).

– Tärkeintä on keskusteluyhteys ja se, että alueet saavat jonkin verran varoja, joilla ne voivat tukea omia tärkeitä kohteitaan.

Uusi valtuusto on piristysruiske

Reippaasti uudistunut valtuusto on aloittanut työnsä Harri Helmisen mukaan hyvin.

– Uusi valtuusto on ollut piristysruiske. Meillä on paljon innokkaita ja ennakkoluulottomia ihmisiä, jotka haluavat tehdä yhdessä töitä positiivisen Kouvolan puolesta. Myös SDP:n valtuustoryhmä uudistui tuntuvasti – 16 valtuutetusta 9 on uusia vaikuttajia. Ryhmässä on hyvä henki ja teemme yhdessä töitä kuntavaaliohjelmamme pohjalta.

Ensi yrittämällä valtuuston noussut Verna Sydänmaanlakka vahvistaa konkarin sanat.

– Meillä on positiivista yhdessä tekemisen meininkiä ja uudet valtuutetut ovat saaneet ryhmässä hyvin tukea.

Logistiikkakeskus on tärkeä vahvuus

Kouvolan pärjääminen edellyttää Harri Helmisen mukaan positiivisen työpaikkakehityksen aikaansaamista.

– Se on edellytys, että voimme turvata kaupungin perustoiminnot. Kaikki hankkeet ja toiminnot elinvoiman puolesta ovat erittäin tärkeitä.

Helminen korostaa erityisesti Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalihankkeen jatkuvan kehittämisen tärkeyttä.

– Se on meille vahvuus. Kouvola on pohjoismaiden ainoa rauta- ja kumipyöräkeskus EU:n TEN-T-ohjelmassa. Meillä on logistiikassa töissä 1700 ihmistä. Jos rautatieyhteys Kiinaan lähtee oikein hyvin liikkeelle, työntekijämäärä nousee viidessä vuodessa yli 3000:n.

Vuorovaikutusta ei mikään korvaa

Demariryhmän nuorin valtuutettu Verna Sydänmaanlakka sai heti ensi kaudellaan käteensä ikäihmisten lautakunnan puheenjohtajan nuijan. Sosionomina hän tietää vanhustyössä aidon vuorovaikutuksen tärkeyden.

– Sitä ei voi korvata mikään muu. Mutta esimerkiksi digitalisaatiota kannattaa hyödyntää myös ikääntyneiden palveluissa vaikkapa turvallisuusasioissa. Ja kaupungin on turvattava resurssit eri palvelumuotoihin sekä pidettävä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista. Meille demareille on tärkeää, että ihmisten on hyvä olla töissä ja kaupungin on tuettava heidän jaksamistaan.

KOUVOLA

Sijaitsee Kymenlaaksossa

Asukkaita noin 86000

SDP:n kannatus kuntavaaleissa 2017 25,2% (+2.7)

Valtuustopaikat 2017-2021

SDP 16

Kokoomus 13

Keskusta 9

Vihreät 6

Perussuomalaiset 5

Kristillisdemokraatit 4

Sitoutumattomat 2

Vasemmistoliitto 2

Juttu on osa Demokraatin Valtuustokierros-juttusarjaa.

6 jakoa Facebook Whatsapp