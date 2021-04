Tartunnat jatkavat laskuaan – THL:n Salmiselta yksi merkittävä selitys tilanteelle ja varoitus: ”Kerralla ei voida palata normaaliin”

Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta korostaa, että pandemia ei ole ohi, vaikka Suomessa tartunnat ovat olleet laskusuunnassa. Marja Luumi Demokraatti

Salminen huomauttaa, että maailmalla ja Euroopassa koronatilanne vaihtelee edelleen. Esimerkiksi Intiassa on kuultu ennätysluvuista, ja Brasialian tartunnat eivät ole laantuneet. Euroopassa on nähty viime kuukausien aikana uutta korona-aaltoa, vaikka joissakin maissa on nähty viitteitä tartuntojen määrän laskusta.

– Nämä osoittavat, että pandemia ei ole ohi, ja tämän kanssa joudutaan olemaan aika pitkään vielä varuillaan, hän varoitti THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tilannekatsauksessa.

Suomessa on todettu tänään 298 uutta koronatartuntaa. Trendi on ollut jo yli kuukauden alaspäin, jota Salminen pitää erinomaisena asiana. Ilmaantuvuuden R-luku on nyt alle yhden eli epidemia on kutistumassa

– Se osoittaa, että kuukausi sitten tehdyt toimenpiteet sulkutiloineen ovat vaikuttaneet, kun niiden kautta ihmisten altistumisiin johtavat kontaktit ovat vähentyneet.

Salminen pitää merkittävänä, että kautta linjan eri ikäryhmissä tapausmäärät ovat laskeneet voimakkaasti, ja eniten nuorissa aikuisissa.

– Toimet ovat olleet oikeansuuntaisia, kun ajatellaan nuorten aikuisten kontakteja. Iltaelämän kontaktien vähentäminen on ollut ratkaisevaa, sillä muutos tapahtui ravitsemusliikkeiden sulun yhteydessä selvimmin.

”Tartuntamäärien laskut eivät ole syntyneet itsestään.”

Suomessa yli puolessa tapauksista taudin on aiheuttanut viruksen brittimuunnos, mutta Salmisen mukaan Etelä-Afrikan muunnos on ottanut lisää osuutta, sitä on jo seitsemän prosenttia tapauksista.

Taudin ilmaantuvuus on laskenut kuukauden sisällä valtaosassa sairaanhoitopiirejä, Salminen kertoi, että poikkeuksena ovat Itä-Savo ja Kymenlaakso.

Epidemia on laskenut eniten Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Lasku on ollut systemaattista jo viimeisen kuukauden ajan.

Hän otti tarkasteluun erikseen Etelä-Suomen kunnat, joissa on yhä kuntia, joissa ilmaantuvuus on yli 200 tapausta 100 000 henkeä kohden. Näihin lukeutuu myös kehyskuntia, kuten Kerava ja Tuusula.

– Toivoisi, että kun tapausmäärät laskevat keskuskunnissa, nousu ei siirtyisi muihin kuntiin. Vaikka monessa kunnassa on nähty hyvää laskua, varovaisuus on yhä paikallaan.

Salminen muistutti, että tartuntamäärien laskut eivät ole syntyneet itsestään.

– Ihmiset ovat noudattaneet voimassaolleita rajoituksia. Tämä on totuus jokaisessa Euroopan maassa. Välillä on jarrutettu ja välillä avattu, ja aina kun on avattu talven aikana, tapaukset ovat lähteneet nousuun. Tällainen uhka on olemassa niin pitkään, kun meillä on Suomessa talviolosuhteet.

Hänen mukaansa kausivaihtelu todennäköisesti vähentää tartuntariskiä ja rokotusten edistyminen auttaa tilannetta.

– Nyt täytyy olla varovaisia vielä, kerralla ei voida palata normaaliin.

Suomen tilanne on kohtuullisen hyvä.

Verrattuna muihin EU-maihin Salminen pitää Suomen tilannetta kohtuullisen hyvänä. Rokotettujen osuus on kolmanneksi korkein ensimmäisen annoksen saajissa.

Tällä hetkellä rokotetaan vain yli 16-vuotiaita. Ensimmäisen annoksen saaneita on yli 1,19 miljoonaa.

– Noin neljäsosa väestöstä, joka voidaan tällä hetkellä rokottaa, on saanut ensimmäisen annoksen, mikä on varsin hyvä saavutus. Tämä ei ihan vielä riitä siihen, että tämä alkaisi näkyä laajemmin väestössä, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan.