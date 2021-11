Tarvitaanko Suomeen media-asiamies?

Sanna Marinin hallituksen aikana some ja lehtien kommenttipalstat ovat täyttyneet ärtyneistä kommenteista, joissa on katsottu ettei median – erityisesti iltapäivälehtien tuottama – poliittinen journalismi täytä puolueettomuuden vaatimuksia. Myös Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen poliittisen tasapuolisuuden on katsottu horjuvan.