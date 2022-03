”Tarvittaessa laitamme koko valtakunnan kiinni” – Kunta-ala julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt julistavat jälleen viikon mittaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihto alkaa maanantaina 4. huhtikuuta ja on voimassa sunnuntaihin 10. huhtikuuta saakka, järjestöt kertovat tiedotteessa. Painostustoimilla järjestöt haluavat vauhdittaa sopimusratkaisun aikaansaamista valtakunnansovittelijan neuvottelupöydässä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jukon, JHL:n ja Jytyn nyt julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on kunta-alalla kolmas.

- Meillä on tahtotila sopimuksen syntymiseen, mutta myös valmius laajentaa toimenpiteitä yhä entisestään, jos näin ei käy. Kunta-alalle tarvitaan palkkaohjelma ja reilut korotukset, eikä tämä ratkaisua viivyttämällä muuksi muutu, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo tiedotteessa.

Jäsenemme ovat tosissaan ja vaativat kunnollisia palkankorotuksia koko kunta-alalle.

Kunta-alan sopimusten viranhaltijat eivät kuulu kiellon piiriin. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös muun muassa työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

- Jäsenemme ovat tosissaan ja vaativat kunnollisia palkankorotuksia koko kunta-alalle. Me olemme valmiita laajentamaan ja lisäämään painostustoimia, mikäli neuvottelut eivät ala etenemään. Tarvittaessa laitamme vaikka koko valtakunnan kiinni, sanoo myös JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tiedotteessa.

Myös Jukon hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen peräänkuuluttaa muutosta.

- Toistuvien ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen sekä laajojen koko ajan laajenevien lakkovaroitusten on viimeinkin herätettävä kuntatyönantaja ja sen taustalla olevat poliittiset päättäjät siihen, että tyhjillä lupauksilla ja kiitospuheilla ei nyt palkkaohjelmasta selvitä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) on aiemmin todennut, että palkansaajajärjestöjen palkankorotusvaateet ovat julkiselle taloudelle kestämättömiä.

Kunta-alan ja hoitajien työriitojen sovittelu jatkuu tänään valtakunnansovittelijan toimistolla. Kahdella viikolla lykätty kuuden sairaanhoitopiirin ja 25 000 hoito-alan ammattilaisen lakko alkaa perjantaina 1. huhtikuuta, ellei sopua synny.

Perjantaina alkavaksi on ilmoitettu myös 13 sairaanhoitopiiriä ja 40 000 ihmistä kattava hoitajalakko, mutta sitä voidaan vielä siirtää. Siirtopäätös on tehtävä viimeistään kolme vuorokautta ennen lakon alkua, joten takaraja on aamukuudelta tiistaina.

H

oitoalan liitot Tehy ja Super ovat vaatineet yleisen linjan mukaisten korotusten päälle monivuotista 3,6 prosentin korotusohjelmaa hoitajien palkkojen nostamiseksi.

Koko kunta-alaa koskevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen lisäksi Jyty, JHL ja Juko ovat lakkoilleet ja jättäneet lakkovaroituksia kymmeneen kaupunkiin neljässä aallossa.

Lakoissa on järjestöjen mukaan mukana noin 81 000 kuntapalkansaajaa.