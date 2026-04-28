28.4.2026 05:00 ・ Päivitetty: 28.4.2026 04:33

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Ensi vaalikaudella pitää aloittaa työ asevelvollisuuden tasa-arvoistamiseksi

Puolustusvoimat / Porin prikaati
Porin prikaatista kotiutuvia reserviläisiä maaliskuussa 2026.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) odottaa, että seuraava hallitus aloittaa työn asevelvollisuuden tasa-arvoistamiseksi.

Tänään hallitusohjelmatavoitteensa julkaisseen Tanen puheenjohtaja Karoliina Partanen muistuttaa tiedotteessa, että turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut edellisten eduskuntavaalien jälkeen.

– Yhä useampi nuori aikuinen pitää vain miehiä koskevan asevelvollisuutta epätasa-arvoisena. Samaan aikaan tulevaisuuden väestönäkymät luovat painetta arvioida nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, hän sanoo.

Tane esittää, että tuleva hallitus asettaa parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia tiekartta asevelvollisuuden tasa-arvoistamiseksi ja maanpuolustusvelvollisuuden täsmentämiseksi 2030-luvulta alkaen.

– Yhteiskunnan turvallisuutta ei voida edistää ilman, että siinä huomioidaan sukupuolten tasa-arvo.

TANE esittää yhteensä yhdentoista tavoitteen saavuttamiseksi kaikkiaan 52 tasa-arvoa edistävää toimenpidettä Suomen tulevalle hallitukselle.

Asevelvollisuuden tasa-arvoistamisen lisäksi muita Tanen kärkitavoitetta ovat hoivavastuun tasaisempi jakautuminen sukupuolten välillä elämänkaaren eri vaiheissa, syrjimättömän ja tasa-arvoisemman työelämän varmistaminen sekä väkivallan ehkäisyn ja torjunnan rakenteiden selkeyttäminen lainsäädännössä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa ja toimii aktiivisesti sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden poistamiseksi.

