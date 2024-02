Taskulämmin Ukraina-tuki ei riitä – Demarinuoret vaatii Suomea lisäämään tykistöammusten vientiä Ukrainaan

Demarinuoret on turhautunut länsimaiden riittämättömään Ukrainan auttamiseen. Demarinuoret näkee, että Ukrainan sodasta on tullut koko maailman huolenaihe, ja myös symbolinen taistelu demokratian ja Venäjän imperialismin välillä. Demokraatti Demokraatti

Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka muistuttaa, että Ukrainan kansa ei ole edelleenkään taipunut, mutta samaa ei ikävä kyllä voi sanoa maan liittolaisista. Tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, etteivät EU:n jäsenmaat saa kevääseen mennessä kasaan Ukrainalle lupaamiaan miljoonaa tykistöammusta.

– Läntisen yhteisön ponneton tapa reagoida Venäjän tykistöylivoimaan turhauttaa. Presidentti Zelenskyi on kansainvälisissä yhteyksissä ilmaissut toistuvasti, kuinka paha pula Ukrainalla on tykistöammuksista. On selvää, että Venäjä on Georgian sodasta lähtien pyrkinyt hyvin systemaattisesti horjuttamaan sääntöperusteista maailmanjärjestystä. Jos sotatoimille ei saada loppua nyt, Putinin mustalta listalta löytyy aina seuraava uhri, Emilia Kangaskolkka sanoo.

Ukraina ei kaipaa kädenlämpöisiä rauhantoivotuksia vaan konkreettisia toimia sodankulun kääntämiseksi.

VIIMEVIIKKOISESSA Münchenin turvallisuuskonferenssissa Tanskan pääministeri Mette Frederiksen piti esillä maansa päätöstä vuodelta 2023 lahjoittaa koko silloinen tykistönsä Ukrainan käyttöön. Demarinuoret vaatii aiempaa solidaarisempaa otetta myös Suomen hallitukselta.

– Suomella on eurooppalaisella mittapuulla poikkeuksellisen suuri tykistö. Ja hyvästä syystä. Sen sijaan meillä on varmasti varaa edelleen tehostaa ammustuotantoamme.

Esimerkiksi suomalainen tykistöammusvalmistaja Nammo on hakenut rahoitusta lisäinvestoinneilleen sekä EU:n Asap-hankerahastosta että Suomen valtiolta.

– Suomen on kiritettävä EU:n suunnitelmia kasvattaa Eurooppalaisen ammus- ja taisteluvälinetuotannon kapasiteettia. Investoinnit eivät realisoidu yhdessä yössä, mutta myös nykyisen tuotannon täyden kapasiteetin saavuttamiseen Suomessa voidaan tarvittaessa vaikuttaa esimerkiksi Puolustusvoimien tilauksia lisäämällä. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomi kantaa kortensa Ukrainan sotaponnistelujen eteen, Kangaskolkka linjaa.

MUUN kansainvälisen aseavun hiipuessa Demarinuoret kokee Ukrainan tukemisen nyt kriittisemmäksi kuin koskaan.

– Viimeaikainen uutisointi rintamalta osoittaa Venäjän valmistelevan uutta suurhyökkäystä Itä-Ukrainaan. Sodan toisena vuosipäivänä Ukraina ei kaipaa kädenlämpöisiä rauhantoivotuksia vaan konkreettisia toimia sodankulun kääntämiseksi.