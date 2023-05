Tass: Autopommista selvinneen kirjailijan tila vakaa

Venäjällä autoräjähdyksessä haavoittuneen kirjailija Zahar Prilepinin vointi on kohentunut, sanoo hänen edustajansa uutistoimisto Tassin mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Prilepinin tiedottajan Jelizaveta Kondakovan mukaan kirjailija on herätetty lääkkeillä aikaansaadusta unesta. Kirjailija on ”olosuhteisiin nähden pirteä” ja hänen tilansa on vakaa.

Myös Nizhni Novgorodin alueen kuvernööri Gleg Nikitin on vahvistanut tiedot Prilepinin voinnista.

Viranomaiset kertoivat Tassin mukaan että autopommi-iskun olisi tehnyt sabotaasiryhmä ja että iskusta kiinni otettu yksi epäilty on sanonut toimineensa Ukrainan tiedustelupalvelulta saamiensa ohjeiden mukaisesti.