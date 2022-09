”Tässä ajassa tarvitsemme yhtenäisyyttä enemmän kuin mitään muuta” – SDP:n Rantanen: Budjettiesitys tähtää onnistuneeseen kotoutumiseen

Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) arvioi, että hallituksen budjettiesitykseen on saatu paljon sellaista rahoitusta, mikä auttaa Suomeen tulleiden ukrainalaisten tilannetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Tässä ajassa tarvitsemme yhtenäisyyttä enemmän kuin mitään muuta. Venäjän aloittama raakalaismainen sota Euroopassa on horjuttanut turvallisuuden tunnettamme, mutta herättänyt myös valtavan halun tukea heikompaa. Siksi tälläkin budjetilla on varauduttu ukrainalaisten tukemiseen monin eri tavoin”, Rantanen toteaa tiedotteessa.

Tilapäistä suojelua saavat voivat saada keväästä 2023 alkaen kotikunnan vuoden Suomessa oleskeltuaan, jolloin kunnan ja muiden viranomaisten rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa.

Rantanen huomauttaa, sotaa paenneet tarvitsevat tukea ja resursseja traumojen käsittelyyn, mutta he ovat sen lisäksi myös hyvin monipuolinen joukko eri alojen osaajia.

”Hallitus onkin tehnyt paljon sen eteen, että jokainen Suomeen tullut pääsee kiinni mahdollisimman hyvin mahdollisimman tavalliseen arkeen. Lapsille on tärkeää päästä kouluun ja varhaiskasvatukseen, ja aikuisille töihin ja osaksi kuntien ja kaupunkien yhteisöä. Sujuva siirtyminen vastaanottojärjestelmästä kunnallisten palveluiden piiriin on tärkeää.”

Rantanen muistuttaa, että Suomeen on tullut suuri määrä ihmisiä, jotka haluavat jatkaa mahdollisimman normaalia arkea.

”Kukaan ei tiedä, kauanko poikkeukselliset olot jatkuvat. On ukrainalaisten ihmisten etu, että he pääsevät mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti kiinni mahdollisimman normaaliin arkeen, ja on meidän suomalaisten etu, että saamme käyttöömme ukrainalaisten ahkerien ihmisten ammattitaitoa mahdollistamalla kotoutumisen ja työllistymisen.”

Rantasen mukaan esimerkiksi hänen kotikaupunkinsa Jämsän asukasluku on kasvanut ja kaupunki on saanut paljon uutta osaamista.