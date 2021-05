”Tässä ei ole mitään järkeä, sillä poliisissa riittäisi työtä” – SPJL:n valtuusto vaatii työttömien poliisien palkkaamista heti

SPJL:n tänään Helsingissä koolla oleva valtuusto linjaa tiedotteessa, että työttömät poliisit on palkattava välittömästi.

– Tänä vuonna valmistuneista poliiseista merkittävä osa on vielä ilman minkäänlaista virkaa, ja myös viime vuonna valmistuneista osa on edelleen vailla virkaa poliisihallinnossa. Tässä ei ole mitään järkeä, sillä poliisissa riittäisi työtä kaikille näille koulutetuille poliiseille, liiton valtuuston puheenjohtaja Tomi Sevander sanoo tiedotteessa.

Sevander muistuttaa Suomen julkisen sektorin näyttäneen kyntensä pandemian aikana.

– Olemme osoittaneet huomattavaa venymistä ja joustamista, mutta samalla on kertynyt koronavelkaa, jonka purkaminen on edessä. Sisäisen turvallisuuden toimijoiden työn määrä ei ole laskemassa koronan helpottaessa, päinvastoin. Tämä on muistettava, kun valtio miettii tulevia säästökohteita.