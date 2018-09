Kokoomuksen puoluejohtaja Petteri Orpo kirjoitti Maaseudun Tulevaisuudessa kokoomuksen tavoitteista.

Ilmastonmuutos ja muuttoliike niin ulkomailla kuin kotimaassa, kaupungistuminen sekä teknologian kehittyminen kiivaaseen tahtiin ovat tällä hetkellä tärkeimpiä. Sanoissaan Orpo ja puolueensa ovat ilmastonmuutokseen vaikuttamisen kannalla, mutta teot puhuvat toista. Entistä enemmän tehdään tätä vastaan, kerätään asukkaita kaupunkeihin, joissa ilmastonmuutoksen vaikutukset kertautuvat sen sijaan että asuttaisiin väljissä oloissa maalla tai pienissä asukastiivistymissä.

Koulutus on Orpon puheissa tärkeällä sijalla, mutta hallitus on viime vuosina määrätietoisesti vähentänyt koulutusmäärärahoja, vaikkapa ammatilliseen koulutukseen annetut rahat ovat pienentyneet miljardeilla nykyhallituksen toimesta. Eikä tämä vielä riitä, myös yliopistoilta ja jopa peruskoulusta on viety rahoja tehostamisen merkeissä. Eli tässä käy niin, että peruskoululainen ei aina osaa edes lukea, kun ei ole rahaa, millä opettaa.

Kaikesta päätellen valtio syytää rahaa vääriin kohteisiin, kun mikään ei tunnu riittävän.

Työllisyyden hoitoon on tehty viime aikoina ihmeellisiä uusia sääntöjä, jotka vaikeuttavat satojen tuhansien työttömien elämää.

Ilmeisesti nykyhallituksemme ajattelee, että ne, joilla on vain vähän, pystyvät tulemaan toimeen vielä vähemmällä. Tällaisethan eivät koske palkkatyössä olevia.

Työttömyyden hoito on näennäistä tällä hetkellä, työvoimaministeriö ei saa aikaan mitään todellisia tuloksia, näpertelevät vain omissa ympyröissään epämääräisiä toimenpiteitään. Lähes kaikki toimenpiteet ovat vain tilastojen putsausta, jotta saataisiin kuva kuin olisi jotain todellista tapahtunut.

Hallitus lupasi purkaa sääntelyä, mutta kuinka onkaan käynyt? Sääntely on koko ajan lisääntynyt, joka puolella tulee uusia määräyksiä ja sääntöjä, useimmiten vedotaan EU:n sääntötehtaaseen. Mutta omin voimin niitä kehitetään jatkuvasti lisää, ei edes ole luvattu enää sääntöjen vähentämistä, kuten hallituskauden alussa oli Sipilän ja Orpon puheissa esillä.

Valtiontalous ei näytä elpymistä, velkaa otetaan edelleen vuosi vuodelta miljardikaupalla. Kaikesta päätellen valtio syytää rahaa vääriin kohteisiin, kun mikään ei tunnu riittävän. Tämä vie kohti tuhoa. Hallituspuolueet katsovat, että eläkkeellä olevien pienikin eläkkeen nosto aiheuttaa katastrofin, mutta holtiton valtion velanotto sitä ei tee – vaikka se on miljardikaupalla isompaa kuin pienten eläkkeiden nosto edes vähäisen summan verran.

Myös keskustapuolueen toimissa on täsmälleen sama kaiku. Orpo kirjoittaa oman puolueensa nimissä, mutta asia on keskustassa samanlaista.

Mihin me olemme menossa? Keskustapuolue haluaa vallata Suomen, se tapahtuu maakuntajärjestelmässä. On laskettu, että keskusta saa määräysvallan pääosassa maakuntia. Tämä johtaa yhden puolueen hallintovaltaan, useinhan se on mielivaltaa jopa tänäkin päivänä. Tähänhän meitä ollaan viemässä kovaa vauhtia aivan näinä päivinä.