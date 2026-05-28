28.5.2026 06:46 ・ Päivitetty: 28.5.2026 06:46
Tässä on maailman kallein maa
Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista.
Islannissa hinnat ovat noin kolme prosenttia Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Vilhjalmur Hilmarsson.
Viskan laskemat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
