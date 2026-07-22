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Ulkomaat

22.7.2026 05:47 ・ Päivitetty: 22.7.2026 05:47

Tässä on Ukrainan uusi asevoimien komentaja – taustalla kiista

AFP / LEHTIKUVA

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistai-iltana päättäneensä vaihtaa Ukrainan asevoimien komentajaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskyin tilalle nousee Myhailo Drapatyi. Drapatyi on aiemmin toiminut Ukrainan maavoimien komentajana, mutta erosi tehtävästä viime vuonna.

- Olen kiitollinen Oleksandr Syrskyille ja kaikille sotilaillemme Ukrainan vahvoista etulinjan asemista, Zelenskyi kertoi Telegram-viestipalvelussa julkaistussa videossaan.

Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat useita päiviä jatkuneissa protesteissa vaatineet Syrskyin erottamista ja 43-vuotiaan Drapatyin nostamista asevoimien johtoon.

Mielenosoitukset saivat alkunsa sen jälkeen, kun Zelenskyi erotti suositun puolustusministeri Myhailo Fedorovin.

Asevoimien toimintatapoja modernisoimaan pyrkinyt 35-vuotias Fedorov oli syyttänyt Syrskyitä ideoidensa estämisestä ja siitä, että tämä oli painostanut Zelenskyiä erottamaan hänet. Syrskyi on kiistänyt Fedorovin syytökset.

Kyiv Independentin mukaan 60-vuotiaan Syrskyin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta.

Syrskyi nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zaluzhnyin tilalle helmikuussa 2024. Syrskyi johti Venäjän hyökkäyssodan alussa vuonna 2022 Kiovan puolustusta.

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