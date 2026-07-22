Ulkomaat
22.7.2026 05:47 ・ Päivitetty: 22.7.2026 05:47
Tässä on Ukrainan uusi asevoimien komentaja – taustalla kiista
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistai-iltana päättäneensä vaihtaa Ukrainan asevoimien komentajaa.
Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskyin tilalle nousee Myhailo Drapatyi. Drapatyi on aiemmin toiminut Ukrainan maavoimien komentajana, mutta erosi tehtävästä viime vuonna.
- Olen kiitollinen Oleksandr Syrskyille ja kaikille sotilaillemme Ukrainan vahvoista etulinjan asemista, Zelenskyi kertoi Telegram-viestipalvelussa julkaistussa videossaan.
Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat useita päiviä jatkuneissa protesteissa vaatineet Syrskyin erottamista ja 43-vuotiaan Drapatyin nostamista asevoimien johtoon.
Mielenosoitukset saivat alkunsa sen jälkeen, kun Zelenskyi erotti suositun puolustusministeri Myhailo Fedorovin.
Asevoimien toimintatapoja modernisoimaan pyrkinyt 35-vuotias Fedorov oli syyttänyt Syrskyitä ideoidensa estämisestä ja siitä, että tämä oli painostanut Zelenskyiä erottamaan hänet. Syrskyi on kiistänyt Fedorovin syytökset.
Kyiv Independentin mukaan 60-vuotiaan Syrskyin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta.
Syrskyi nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zaluzhnyin tilalle helmikuussa 2024. Syrskyi johti Venäjän hyökkäyssodan alussa vuonna 2022 Kiovan puolustusta.
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