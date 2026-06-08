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Talous

8.6.2026 08:51 ・ Päivitetty: 8.6.2026 08:51

Tässä on Valion uusi pomo

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027.

Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa.

Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto sanoo, että Lehmuksen valintaan vaikuttivat tämän näytöt kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa.

- Hänen laaja kokemuksensa useiden globaalien kasvuprojektien johtamisesta painoi valinnassa merkittävästi, Kaunisto sanoo tiedotteessa.

Lehmus kertoo pitävänsä Valion roolia suomalaisessa elintarviketeollisuudessa ainutlaatuisena. Hän näkee, että yhtiöllä on osaava henkilöstö, arvostetut tuotteet sekä myös kyky kehittää uusia tuotteita.

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