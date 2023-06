Tässä ovat uudet kokoomusministerit – näin he linjasivat keskeisimmistä kysymyksistä

Kokoomuksen puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä päättivät yhteiskokouksessaan sunnuntaina Helsingissä osallistumisesta Petteri Orpon johtamaan enemmistöhallitukseen yhdessä perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kanssa. Johannes Ijäs Demokraatti

Kokoomus hyväksyi neuvottelutuloksen hallitusohjelmasta.

Kokoomuksen puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous myös hyväksyi esityksen puolueen ministereiksi. Kokoomus saa hallitukseen kahdeksan ministerisalkkua. Kaksi salkuista jaetaan kahtia eli ministeri vaihtuu kahden vuoden kuluttua.

Pääministeri: Petteri Orpo

Kunta- ja alueministeri: Anna-Kaisa Ikonen

Ulkoministeri: Elina Valtonen

Puolustusministeri: Antti Häkkänen

Sosiaaliturvaministeri: Sanni Grahn-Laasonen

Työministeri: Arto Satonen ja Matias Marttinen kummatkin kaksi vuotta

Tiede- ja kulttuuriministeri: Sari Multala ja ja Mari-Leena Talvitie kummatkin kaksi vuotta

Ilmasto- ja ympäristöministeri: Kai Mykkänen

TULEVA pääministeri Petteri Orpo sanoi, että ministerijoukkoon on haettu tasapuolisesti miehiä ja naisia sekä osaamista eri aloilta ja maantieteellistä tasapainoa.

– Parhaat voimat kuhunkin salkkuun.

Media kysyi Petteri Orpolta puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksen jälkeen muun muassa miltä tuntuu, että hallitusohjelman työelämälinjaukset ovat saaneet kovaa kritiikkiä. Orpo muistutti valtiontalouden kovasta alijäämästä.

– Suomi tarvitsee reippaita rakenteellisia uudistuksia. Meidän täytyy saada ihmisille kannusteet lähteä töihin. Meidän täytyy uudistaa suomalaisia työmarkkinoita, jotka ovat jääneet uudistamatta.

– Vain sillä tavalla, että työ asetetaan suomalaisen hyvinvoinnin ytimeen, pystymme pitämään kestävästi huolta suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja ihmisten hyvinvoinnista, huolehtimaan heikoimmista, Orpo sanoi.

– Me tiesimme kyllä sen, että tästä tulee paljon kritiikkiä, mutta tämä on tehtävä, jotta Suomi on hyvinvointivaltio myöskin jatkossa. Me emme voi velan varaan enää rakentaa meidän hyvinvointiamme.

TULEVA ulkoministeri Elina Valtonen sanoi, että on ollut historiallinen hetki kirjata Suomen hallitusohjelmaan Suomen olevan sotilaallisesti liittoutunut maa.

– Ei ole tarvinnut taittaa enää peistä siitä, miten Nato-optio kirjataan. Nyt ollaan varauksettomasti länsimaa, Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Työministeriksi nouseva Arto Satonen totesi työmarkkinauudistuksista, että nyt toteutetaan se, mitä on muissa Pohjoismaissa tehty jo aiemmin. Pohjoismaisen työllisyysasteen saavuttaminen edellyttää muutoksia.

– Toivon tietysti, että voidaan tehdä tätä myös rakentavassa yhteistyössä kaikkien työmarkkina- ja työelämäosapuolten kanssa. Sen takia hallitusohjelmaan on kirjattu, että nämä uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti. Toki siellä on myös aikamääreet, miten asiassa edetään.

Ensimmäisen sairauslomapäivän muuttuminen palkattomaksi on herättänyt runsaasti keskustelua. Satonen sanoi, että hallitus tavoittelee asiassa Ruotsin mukaista mallia.

– Siellä nähtiin, että lyhyet poissaolot pienenivät merkittävästi.

Satonen muistutti, että työehtosopimuksessa on kuitenkin mahdollista sopia myös ensimmäisen sairauslomapäivän palkallisuudesta ja aika näyttää, mitä tesseissä sovitaan.

SANNI Grahn-Laasonen kertoi sosiaaliturvaministerin vastaavan sosiaaliturvasta, jota aiotaan uudistaa työhön kannustavammaksi.

– Uudistukset sosiaaliturvaan tullaan tekemään siten, että pidetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisestä hyvää huolta.

Kai Mykkänen, tuleva ilmasto- ja ympäristöministeri, lupasi, että hallitus noudattaa ja sitoutuu ilmastolain tavoitteisiin.

– Sieltä (laista) on selvästi johdettavissa hiilineutraalisuuteen 2035 eteneminen.

Mykkänen kuvasi ilmastotoimia niin, että lähivuosina kosketaan ”vähemmän pakoputkeen mutta enemmän suuriin savupiippuihin”.

TULEVA puolustusministeri Antti Häkkänen totesi, että neljän vuoden työlistalle mahtuu paljon. Puolustusministeriö vastaa Natoon liittyvistä valmisteluista ja puolustusyhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä.

– Hallitusohjelmassa on erittäin vahvat painotukset siihen, miten yhteiskunnasta tehdään kriisinkestävä, Häkkänen sanoi esimerkiksi hybridivaikuttamisen uhkiin liittyen.

Tuleva tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala pitää valitettavana, että tiettyjä arvonlisäverokantoja korotetaan vähän. Ne osuvat myös kulttuuriin.

Hän kuitenkin sanoi, että hallitusohjelman mukaan kulttuuriin tulee kasvuohjelma. Sen avulla voidaan muun muassa parantaa kulttuurivientiä.

Petteri Orpo kuvasi tulevan hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa pohjoismaiseksi.

– Me uudistamme turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa pohjoismaiselle tasolle.

Hänen mukaansa työperäistä maahanmuuttoa kuitenkin edelleen edistetään.

– Se on meidän Suomen pärjäämiselle äärettömän tärkeä asia. Minun mielestäni me löysimme hyvän linjauksen Säätytalon neuvotteluissa.