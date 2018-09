Tässäkö toimiva keino velkaantumisen pysäyttämiseksi? – oikeusministeri hehkuttaa positiivista luottotietorekisteriä

Kotitalouksien velkaantumisesta on kannettu huolta viime vuosina tiuhaan. Positiivista luottotietorekisteriä on tarjottu usein lääkkeeksi suitsimaan ylivelkaantumista. Rekisteri nytkähti tänään askeleen eteenpäin, kun sitä koskeva selvitys julkistettiin. Kysymysmerkkejä rekisteriin liittyen on nostettu erityisesti tietosuojasta.