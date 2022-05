Tästä vastaesityksestä eduskunta äänestää – Nato-keskustelu yhä käynnissä

Eduskunnan Nato-keskustelun aikana on tehty ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kannasta poikkeava esitys. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sen teki vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi ja esitystä tuki muun muassa saman puolueen kansanedustaja Johannes Yrttiaho, joka vaati omassa puheenvuorossaan myös Natosta kansanäänestystä ennen kuin eduskunta lopullisesti aikoinaan päättää Nato-jäsenyydestä.

Nyt on siis selvää eduskunta äänestää tänään siitä, hakeeko Suomi Naton jäsenyyttä.

Mustajärven kannatettu esitys kuuluu: ”Suomi ei hae sotilasliitto Naton jäsenyyttä vaan pysyy myös jatkossa sotilaallisesti liittoutumattomana. Vain sotilasliittojen ulkopuolella Suomella on mahdollisuus pysyä suursodan syttyessä sotatoimien ulkopuolella.”

Myös Valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmän kansanedustaja Ano Turtiainen teki täysistunnossa esityksen, jonka mukaan Suomen ei pidä hakea Pohjois-Atlantin liiton jäsenyyttä. Ainakaan toistaiseksi tätä esitystä ei ole kannatettu.

Eduskunta käsittelee tänään yhdessä ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta ja selontekoa Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon. Keskustelu on yhä käynnissä.

”Tavoitteemme on esittää hakemus Nato-jäseneksi yhdessä Ruotsin kanssa.”

Eduskunnan keskustelussa pääministeri Sanna Marin (sd.) kertasi, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on muuttanut turvallisuusympäristömme.

– Olemme tehneet johtopäätökset, joilla vahvistamme Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Eduskunnan käsittelyn jälkeen eduskunnan vastaus käsitellään valtioneuvostossa ja esitämme tasavallan presidentille jatkoaskeleet. Tavoitteemme on esittää hakemus Nato-jäseneksi yhdessä Ruotsin kanssa, Marin kertoi.

Marin muistutti, että Nato-prosessi vie yhä aikaa.

– Me tarvitsemme malttia. Me tarvitsemme rakentavaa otetta. Uskon, että Suomen pitkällä historialla, ulko- ja turvallisuuspoliittisella perinteellä me tätä malttia kykenemme osoittamaan ja mahdolliset edessä olevat mutkat ja hankaluudet yhdessä ratkaisemaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi, että Suomen Nato-jäsenyys ei muuta perusajattelu, jonka mukaan Suomi etsii aina rauhanomaisia ratkaisuja.

– Olemme rauhaa rakastava kansa, etsimme diplomaattisia ratkaisuja ensisijaisesti kaikkiin konflikteihin.

– Kuten mietinnössä todetaan, Venäjä on aina naapurimme ja on tärkeä hoitaa asiat ammattimaisesti rajanaapurimme kanssa ja pitää yllä myös kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä, suoraa kansalaisten yhteistyötä.

Myös Haavisto peräsi malttia jäsenyysprosessiin.

Uutista päivitetty viimeksi kello 14.19