”Tätä ei voi hyväksyä millään tavalla” – kaksi Brynäsin pelaajaa epäiltynä raiskauksesta

Ruotsin jääkiekon pääsarjan SHL-liigan seuran Brynäsin kahta pelaajaa epäillään raiskauksesta, kertoi Aftonbladet-lehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime viikolla kerrottiin, että yksi seuran pelaaja on ollut pidätettynä, ja tiistaina seura ilmoitti myös toisen pelaajan pidätyksestä.

– Tätä ei voi hyväksyä millään tavalla. Brynäs irtisanoutuu rikollisista toimista, joista pelaajiamme syytetään. Mikäli aiempi hiljaisuutemme asiasta on luonut vääriä käsityksiä seuran suhtautumisesta asiaan, pyydämme sitä anteeksi. Etenkin rikosten uhreilta, seura tiedotti.

– Nämä syytökset on kohdistettu yksittäisiin henkilöihin, ei Brynäs IF -seuraan. Mutta seurana meidän on otettava vastuuta. Valitettavasti miesten naisiin kohdistama väkivalta on yhteiskunnallinen ongelma, jota esiintyy kaikissa ammattiryhmissä ja yhteiskunnan kerroksissa.