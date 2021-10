”Tätä on Jämsässä odotettu” – SDP:n Rantanen iloitsee Kaipolan kaupoista

Jämsäläinen kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) on innoissaan uutisesta Kaipolan tehdaskiinteistön kaupoista. DEMOKRAATTI Demokraatti

- Tätä on Jämsässä odotettu. Tämä on koko Keski-Suomen kannalta hieno asia. Alueelle on tärkeää, että ostaja on toimija, joka pystyy tarjoamaan tiloja useille yrityksille ja mahdollistaa työllistymisen mahdollisimman monelle, Rantanen toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että paikkakunnalla on infra valmiina ja osaava työvoima odottaa ”hihat käärittyinä”.

Tavoite rakentaa Kaipolan alueesta ”vihreä satama” saa Rantaselta kannatusta.