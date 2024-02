Taylor Swift teki Grammy-historiaa – myös suomalaisille tunnustusta gaalassa

Yhdysvaltalaismuusikko Taylor Swift (kuvassa) on tehnyt historiaa ensimmäisenä artistina, joka on voittanut neljä vuoden albumin Grammy-palkintoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusin palkinto tuli albumista Midnights.

Voitollaan hän ohitti Frank Sinatran, Stevie Wonderin ja Paul Simonin, joilla on samaisia pystejä kolme kappaletta kullakin.

Swift voitti myös parhaan pop-albumin palkinnon Los Angelesissa järjestetyssä gaalassa. Midnightsista irronnut vuoden albumin palkinto oli hänelle jo uransa 13. Grammy-pysti.

Voittonsa yhteydessä Swift ilmoitti myös uuden levyn julkaisemisesta. Muusikon järjestyksessään 11. studioalbumi, The Tortured Poets Department on määrä julkaista huhtikuun 19. päivänä.

MYÖS SUOMALAISTEKIJÄT olivat esillä gaalassa, kun edesmenneen suomalaisen säveltäjälegenda Kaija Saariahon teos Reconnaissance sai tunnustusta kuoropalkinnolla.

Teoksen esittäneet Helsingin kamarikuoro ja kamariyhtye Uusinta Ensemble saivat parhaan kuoroesityksen Grammyn. Kuoronjohtajana teoksessa toimi Saksasta kotoisin oleva Nils Schweckendiek.

Saariaho kuoli Pariisissa viime vuoden kesäkuussa.

ILTA OLI muutenkin naisartistien juhlaa. Poptähti Miley Cyrus esimerkiksi pokkasi uransa ensimmäisen Grammy-palkinnon.

Grammy-voittajana debytoinut Cyrus palkittiin ensin parhaan pop-sooloesityksen palkinnolla kappaleesta Flowers, josta hän voitti sittemmin vielä vuoden parhaan singlen palkinnon.

Billie Eilish voitti puolestaan parhaan kappaleen Grammyn Barbie-elokuvan What Was I Made For? -alkuperäiskappaleesta. Hän sai palkinnon yhdessä veljensä, muusikko Finneas O’Connellin kanssa.

Vuoden artistitulokkaan Grammyn voitti puolestaan Victoria Monet, joka oli lähtenyt gaalailtaan ehdolla seitsemässä kategoriassa. Hän voitti tulokaspalkinnon lisäksi kaksi muuta palkintoa.

Yhdeksän ehdokkuutta, gaalan eniten, saanut artisti SZA voitti palkinnon kolmessa kategoriassa.

MYÖS Michael-levyllään gaalassa kunniaa kerännyt räppäri Killer Mike vei voiton yhteensä kolmessa kategoriassa. Killer Miken voittoja varjosti kuitenkin ilmoitus siitä, että viranomaiset olivat ottaneet räppärin kiinni gaalapaikalta. Los Angelesin poliisilaitos ei heti vastannut uutistoimisto AFP:n tiedusteluihin tapahtuneesta.

Grammyt järjestettiin Yhdysvaltain Kaliforniassa, jossa poikkeukselliset sateet ja tuulet ovat aiheuttaneet tulvariskin myös Los Angelesin keskustan alueelle, missä gaalaa juhlittiin.