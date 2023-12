Täysimittaiset taistelut jatkuivat Gazassa – Israel sanoo surmanneensa noin kaksi siviiliä jokaista kuollutta Hamas-taistelijaa kohden

Israel on surmannut Gazan kaistalla noin kaksi siviiliä jokaista kuollutta äärijärjestö Hamasin taistelijaa kohden, sanovat Israelin asevoimien virkamiehet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virkamiesten mukaan Israelin asevoimat hyödyntää korkean teknologian kartoitusohjelmistoa, jolla se pyrkii vähentämään muiden kuin taistelijoiden kuolemia.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan taisteluissa Gazan kaistalla on kuollut kaikkiaan jo noin 15 900 ihmistä. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Ainakin Times of Israel on kirjoittanut, että noin 5 000 Hamas-taistelijaa on saanut surmansa Gazan kaistalla. Kun israelilaisvirkamiehiltä kysyttiin näistä mediatiedoista, yksi virkamiehistä sanoi lukujen pitävän enemmän tai vähemmän paikkansa.

Alituiseen kasvava kuolonuhrien määrä sekä paheneva humanitaarinen kriisi Gazassa ovat herättäneet pahennusta ympäri maailmaa.

Israelin tärkeä liittolainen Yhdysvallat on peräänkuuluttanut, että Israelin tulisi tehdä enemmän siviiliuhrien välttämiseksi, kun maa siirtää sotilasoperaatioitaan Gazan eteläosiin.

Monet gazalaiset ovat siirtyneet Gazan eteläosiin etsimään turvaa sen jälkeen kun he ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin ilmaiskujen raunioittamassa pohjoisessa Gazassa.

ISRAEL on käskenyt Maailman terveysjärjestöä (WHO) tyhjentämään eteläisessä Gazassa sijaitsevan avustusvarastonsa taisteluiden alta. Asiasta kertoo WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter). Israel on sittemmin kiistänyt Tedrosin väitteen.

Tedrosin mukaan Israelin asevoimat käski järjestöä poistamaan tarvikkeet lääkintävarastostaan 24 tunnin sisällä. Määräyksen mukaan varastorakennus on päätymässä käyttökelvottomaksi maaoperaatioiden seurauksena.

Samalla Tedros vetosi Israeliin, että se peruisi määräyksensä.

- Vetoamme Israeliin, jotta se peruisi käskyn ja ryhtyisi kaikkiin mahdollisiin toimiin siviilien ja siviili-infrastruktuurin, mukaan lukien sairaaloiden ja humanitaaristen laitosten, suojelemiseksi, Tedros kirjoitti.

Israel kiisti pyytäneensä WHO:ta evakuoimaan varastonsa.

- Totuus on, että emme pyytäneet teitä evakuoimaan varastoja ja teimme sen myös selväksi (ja kirjallisesti) asianomaisille YK:n edustajille, Israelin puolustusministeriön alainen COGAT-virasto kommentoi Tedrosin päivitystä X:ssä.

TÄYSIMITTAISET taistelut jatkuivat Gazassa perjantaina sen jälkeen kun Israelin ja Hamasin välinen aselepo kaatui. Aselepo oli voimassa kaikkiaan viikon verran.

Maanantaina Israelin asevoimat lähetti kymmeniä panssarivaunuja eteläiseen Gazaan osana laajennettua hyökkäystä Hamasia vastaan.

Gazan pohjoisosissa on puolestaan jälleen nähty ilmaiskuja, minkä lisäksi Hamasin aseistautunut siipi on raportoinut yhteenotoista Israelin panssarivaunujen kanssa. Gazasta kerrotaan puolestaan ammutun raketteja Israelia kohti.

Palestiinalainen tietoliikenneyhtiö Paltel sanoi maanantaina, että kännykkä- ja internetyhteydet olivat jälleen katkenneet ympäri Gazaa.

- Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että kaikki televiestintäpalvelut Gazan kaistalla on menetetty, Paltel sanoi X:ssä.

- Gaza on pimennetty jälleen.

Viestintäyhteydet ovat olleet katki Gazan ja muun maailman välillä aiemminkin sen jälkeen kun Israel julisti sotansa Hamasia vastaan lokakuun alkupuolella.

TÄHÄN mennessä ainakin 63 toimittajaa ja media-alan työntekijää on kuollut Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisissä taisteluissa lokakuun alun jälkeen. Asiasta kertoo lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ) verkkosivuillaan.

CPJ:n mukaan kuolleista toimittajista selvä valtaosa eli 56 on palestiinalaisia, mutta joukossa on myös neljä israelilaista sekä kolme libanonilaista. Lisäksi yli kymmenen on haavoittunut, kolme toimittajaa on kadonnut ja 19 on pidätetty.

Järjestön mukaan taistelujen tuhoisin päivä toimittajille oli lokakuun 7. päivä, jolloin kuoli kuusi toimittajaa. Toiseksi pahin oli marraskuun 18. päivä, jonka aikana surmansa sai viisi toimittajaa.

Israel on järjestön mukaan kertonut kansainvälisille medioille, ettei se voi taata toimittajien turvallisuutta Gazan kaistalla operaationsa aikana.

ISRAELIN ja Hamasin välinen viimeisin konflikti on kestänyt nyt jo liki kahden kuukauden ajan.

Israel alkoi moukaroida Gazaa ilmaiskuin sen jälkeen kun Hamasin taistelijat hyökkäsivät Israeliin lokakuun 7. päivänä. Israelin mukaan hyökkäyksessä sai surmansa noin 1 200 ihmistä, minkä lisäksi Hamasin sanotaan ottaneen noin 240 panttivankia.

Aselevon aikana Hamas vapautti kaikkiaan päälle sata panttivankia, joista 80 oli israelilaisia. Israel puolestaan vapautti Israelin vankiloista 240 palestiinalaisvankia.

Israelin asevoimien mukaan Gazassa on edelleen ainakin lähes 140 panttivankia. Hamas on antanut ymmärtää, ettei se suostu uusiin vapautuksiin ennen kuin alueelle saadaan solmittua pysyvä aselepo.

Yli kahden miljoonan ihmisen tiheästi asuttama Gazan kaista on ollut Israelin ja Egyptin saartama vuodesta 2007, jolloin islamistinen Hamas nousi valtaan vaaleilla. Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet Hamasin terroristijärjestöksi.