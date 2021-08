”Täysin ala-arvoista ja häpeällistä” – SDP:n Väätäinen tuomitsee rokotevastaisen valeinformaation levittämisen kouluilla

Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) painottaa, että riittävä rokotekattavuus on edellytys sille, että myös lasten ja nuorten elämä voi palata kohti normaalia. Hän pitää rokotevastaista kampanjointia väärää tietoa levittämällä ala-arvoisena toimintana.

Väätäinen viittaa viimeaikaisiin uutisiin, joissa rokote- ja maskivastasta valeinformaatiota levittäviä aikuisia on eri puolilla Suomea liikkunut koulujen pihoilla ja jopa pyrkinyt kouluihin sisään aiheuttamaan häiriötä.

– Tämänkaltainen toiminta, jossa koulurauha ja lasten sekä opetushenkilökunnan turvallisuus vaarannetaan, on täysin ala-arvoista ja häpeällistä, Väätäinen sanoo tiedotteessa.

– Rokotevastaisuuden ilmenemistä pitää Suomessa päättäväisesti torjua ja kitkeä lisäämällä tutkittuun lääketieteelliseen tietoon perustuvaa informaatiota. Alaikäisiin kohdistuvat räikeät vaikuttamisyritykset ovat erityisen tuomittavia. Turvallinen kouluympäristö on jokaiselle lapselle kuuluva oikeus, hän korostaa.

Väätäinen toteaa, että Suomessa on otettu iso askel rokotekattavuuden lisäämisessä aloittamalla 12–15-vuotiaiden lasten ja nuorten rokottaminen. Hallituksen tavoitteena on rokotekattavuuden nostaminen nopeasti yli 80 prosenttiin yli 12-vuotiaan väestön keskuudessa. Riittävä rokotuskattavuus avittaa elämän normalisoitumista, kuten lähiopetukseen palaamista. Väätäinen muistuttaa, että hallituksen yhteinen tahtotila on välttää ylimääräisiä rajoitustoimia ja pitää yhteiskunta auki.