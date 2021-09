”Täysin kohtuutonta” – moni asia mättää asuntokaupassa, pankeissa muhii erityisen iso ongelma

Asuntokaupan digitalisaatio viranomaisten palveluissa sekä pankeissa ei ole sujuvoittanut asuntokauppoja, vaan hidastanut niitä, moittii Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) syksyn asuntomarkkinaennusteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Välittäjien mukaan väestörekisterin toimintojen siirto Digi- ja väestötietovirastolle on aiheuttanut viiveitä kuolinpesille ja edunvalvottaville.

Keväällä raportoitiin keskimäärin puolentoista kuukauden viiveitä, mutta nyt palvelua saa odottaa pahimmillaan 2–3 kuukautta.

Myös Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen huoneistotietojärjestelmä toimii hitaasti, ja viiveet omistuskirjauksissa ja kiinteistöjen lainhuudoissa ovat yleisesti kuukauden mittaisia. Pahimmillaan viiveet ovat venyneet yli kolmen kuukauden.

– On kuluttajille täysin kohtuutonta, että digitaaliset hankkeet hidastavat ja vaikeuttavat asuntokaupan prosesseja näin paljon. Yhteiskunnalle todella kalliiden ja kuviteltua vaikeampien projektien toteuttaminen tuntuu olevan mahdotonta aikataulussa ja budjetissa, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiedotteessa.

”Tällaiset viiveet aiheuttavat paljon harmia.”

Eniten kaupankäyntiä haittaavia viivästyksiä syntyy kuitenkin pankkien palveluissa, joita leimaa pankkien resurssipula. Pankkien laina- ja kaupantekopalveluja saa pahimmillaan odottaa viikkotolkulla. Kiinteistönvälittäjien keräämien tietojen mukaan pelkästään lainaneuvotteluun pääsemistä joutuu odottamaan keskimäärin kuukauden.

Koronaepidemian myötä yleistyi asuntokaupan tekeminen sähköisillä allekirjoituksilla. Käytännössä digitaalisissa palveluissa on viiveitä, ja usein voi kestää yli viikon, ennen kuin kauppa toteutuu ja rahat ovat tilillä.

– Tällaiset viiveet aiheuttavat asuntokaupassa paljon harmia, kun kaupat ovat useimmiten useamman asunnon ketjuja, joissa moni perhe vaihtaa kotia samaan aikaan ja rahaliikenteen tulisi mennä välittömästi, Mannerberg sanoo.

Mannerbergin mukaan jotkin pankit ovat jopa alkaneet periä kovia summia kaupanteosta konttorissa painostaakseen asiakkaita ja välittäjiä käyttämään digipalveluita.

– Lopputuloksena tulee paljon murheita ja lisäkuluja muuttaville perheille.

Vuodesta tulossa 2000-luvun vilkkain asuntokauppavuosi.

Suomen Kiinteistönvälittäjiin kuuluu lähes 500 toimistoa ja lähes 1 600 välittäjää. Markkinakyselyyn vastasi noin 70 prosenttia jäsenyrityksistä.

Kyselyyn vastanneet välittäjät arvioivat, että vaikka kauppamäärä kesällä hiukan laski verrattuna viime vuoteen, on tästä vuodesta tulossa 2000-luvun vilkkain asuntokauppavuosi.

Tarjonta markkinoilla on lisääntynyt, mutta 2000-luvun taloista on edelleen pulaa. Asuntojen hintapyynnöt ovat nousseet kovan kysynnän myötä monin paikoin jo yli markkinahintojen, ja tämä pidentää myyntiaikoja. Mannerbergin mukaan oikean hinnan asettaminen on tärkeää, ettei myyntiaika venähtäisi.

– Nyt myyjien tulisi olla realisteja. Edelleen jatkuva loiva hintojen nousu keskittyy ainoastaan tiettyihin asuntotyyppeihin kasvukeskuksissa. Kovimman kysyntäpiikin mentyä ohi on tärkeää aloittaa myynti oikealla hinnalla, muuten myyntiaika saattaa olla pitkäkin.