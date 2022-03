”Täysin mahdoton myöntää lupaa” – ministeri Lintilä hautasi lopullisesti Hanhikiven ydinvoimalan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi energiansaannin turvaamista käsittelevässä eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa jälleen Fennovoiman ja venäläisen Rosatomin ydinvoimalahankkeen kohtaloa koskeviin kysymyksiin. Simo Alastalo Demokraatti

Kansanedustaja Hjallis Harkimo (liik.) hämmästeli kysymyksessään miksi rakennustyöt Hanhikiven voimalan työmaalla vaikuttaisivat edelleen jatkuvan, vaikka hallitus on todennut, ettei lupaa voimalalle tulla myöntämään. Lintilän mukaan rakennustöiden jatkumisesta päättävät omistajat.

– Me olemme lupaviranomainen. Kun lupa käsitellään, siellä on keskeisenä asiana yhteiskunnan kokonaisetu. Tässä tilanteessa, jossa meillä on isona omistajana omistaja, joka on rikkonut kaikkia kansainvälisiä säännöksiä, jotka liittyvät jollakin tavalla ydinvoimaan, ottanut väkivalloin vieraan vallan ydinvoimalan käyttöönsä, on täysin mahdoton myöntää lupaa tällaiselle yhtiölle, Lintilä totesi.

Kokoomuksen Kai Mykkänen tiedusteli miksi voimalaprojektiin ei hankita uutta kumppania Rosatomin tilalle. Lintilä toisti tämänkin olevan omistajille kuuluva päätös. Mikäli uusi yhteistyökumppani löytyisi, eduskunnan pitäisi ministerin mukaan tehdä ydinvoimalan rakentamisesta uusi periaatepäätös.

”Me emme voi mennä määräämään myyntiä, valitettavasti.”

Pääosan (66%) Hanhikiven voimalahankkesta omistaa suomalainen Voimaosakeyhtiö SF, jossa ovat osakkaina muun muassa Outokumpu, Fortum ja SSAB. Rosatomin omistaman RAOS Voiman omistusosuus on 34 prosenttia.

Lintilä huomautti, että kyse on pitkälti siitä haluaako RAOS Voima myydä oman osuutensa Hanhikiven voimalanhankkeesta.

– Väitän, että kukaan meistä tässä salissa ei tiedä minkälaiset osakkuussopimukset yhtiössä on sisällä. Me emme voi mennä määräämään myyntiä, valitettavasti. Veikkaan, että tuolla on armeija, huono termi tässä tilanteessa, kansainvälisiä juristeja, jotka ovat valmiit tuomaan apua, jos näitä osakkuussopimuksia mennään kyseenalaistamaan tai rikkomaan, Lintilä sanoi.