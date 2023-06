Täyssähköautojen osuuden ennakoidaan olevan vuonna 2030 lähes 70 prosenttia

Autoalan tiedotuskeskuksen tuoreen ennusteen mukaan täyssähköautojen osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista on vuoteen 2025 mennessä 42 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä lähes 70 prosenttia. Vuonna 2040 täyssähköautoja olisi runsaat 1,5 miljoonaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuonna vain noin 18 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköautoja.

- Tänään ostettu uusi auto päätyy kierrätykseen 2045. Autojen keskimääräinen kiertoikä on yli 22 vuotta, kertoo etujärjestö Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio STT:lle.

KOTITALOUKSIEN ostovoima on heikentynyt, ja myös se vaikuttaa osaltaan sähköautojen kysyntään. Viime vuonna sähköauton keskihinta oli noin 50 000 euroa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Aki Tilli sanoo STT:lle, että ajoneuvokannan uusiutumista pitäisi Suomessa kiihdyttää selvästi.

- Olisi myös ehdottoman tärkeää, että taloyhtiöissä olisi sähköautoille mahdollisimman paljon latausmahdollisuuksia.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan asiointilatauspisteitä on tälle hetkellä lähes 8 000 ja pika- ja suurteholatauspisteitä yli 1 600. Kallio sanoo, että latausinfrastruktuuri on kehittynyt parin vuoden aikana vauhdikkaasti.

Tilli kertoo, että asenteet sähköautoja kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Traficomin tekemän seurannan mukaan sähköautoja omistavat ihmiset ovat tyytyväisiä. Sosiaalisessa mediassa keskustelu on kuitenkin kärjistynyt.

- Monet puhuvat sähkövatkaimista.

AUTOALAN tiedotuskeskuksen tekemän kyselyn mukaan 82 prosenttia suomalaisista voisi hankkia erittäin tai melko todennäköisesti bensiini- tai bensiinihybridin, 55 prosenttia ladattavan hybridiauton ja 42 prosenttia täyssähköauton, jos kotitaloudessa oltaisiin vaihtamassa autoa.

- Suopeus lisääntyy, kun omakohtaiset kokemukset sähköautoista lisääntyvät, Kallio sanoo.

Tillin mukaan sähköautojen korkea hankintahinta on suurin este niiden yleistymiselle. Sähköautojen suhteellinen osuus rekisteröinneistä on kuitenkin kehittynyt hyvin. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan henkilöautoista täyssähköautoja on yli 60 000 ja ladattavia hybridejä yli 100 000. Suomen henkilöautokanta on noin 2,7 miljoonaa henkilöautoa.

Viime vuonna myytiin koko 2000-luvun pienin määrä uusia autoja. Myytyjä autoja oli alle 100 000, Tilli kertoo.

EU haluaa nopeuttaa irtautumista liikenteen fossiilisista polttoaineista. Vuoden 2030 päästövähennystavoite on nostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 40 prosentista 55 prosenttiin. Euroopasta on tavoitteena tehdä hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Autoalan tutkimuskeskuksen mukaan polttoaineiden hintakehitys on viime vuosina ollut yksi tärkeimmistä sähköistymistä nopeuttavista tekijöistä. Tilli kuitenkin sanoo, että jakeluvelvoite tuskin vaikuttaa juurikaan sähköautoihin.

- Vaikka jakeluvelvoite laskisi, se ei laske tolkuttoman paljon polttoaineen hintaa. Suurin ongelma on korkea hankintahinta, Tilli sanoo.

TILLIN mukaan nykyisillä hinnoilla sähköauto tulee pitkällä tähtäimellä halvemmaksi bensiiniautoon verrattuna.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan noin 94 prosenttia henkilöautoista on tällä hetkellä polttomoottoriautoja. Järjestön mukaan valtaosa autoista on vielä pitkään polttomoottoriautoja, vaikka niiden myynti loppuisikin vuonna 2035. Vuonna 2040 autokannassa ennakoidaan olevan noin 1,2 miljoonaa polttomoottoriautoa eli noin 40 prosenttia autoista.