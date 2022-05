”Te olisitte vieneet mikrofonit pääministerin eteen” – Lindtman selvitti SDP:n Nato-prosessia ja paljasti myös oman kantansa jäsenyyteen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoivat tänään kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Linjaus oli odotettu ja tärkeä sekä erittäin hyvin perusteltu. Eduskuntaryhmässä otettiin erittäin suurella tyytyväisyydellä vastaan, että valtionjohto liikkui tässä nimenomaan yhtä aikaa. Tämä koko prosessin ajan valtionjohto ja puolueet ovat kyenneet hyvään yhteistyöhön. Tälle meidän ryhmässä oli erittäin suuri tuki, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tänään medialle eduskunnan valtiosalissa pian SDP:n ryhmäkokouksen jälkeen.

Hän muistutti, että SDP:n eduskuntaryhmä tekee lopulliset päätökset kannasta Nato-jäsenyyteen lauantaina, jolloin niin puoluehallitus, eduskuntaryhmä kuin puoluevaltuusto ovat koolla.

– Tässä vaiheessa uskallan arvioida, että Nato-jäsenyyshakemuksen jättäminen varmastikin tulee meidän ryhmässä saamaan erittäin laajan tuen, Lindman totesi.

Eduskuntaryhmässä on vapaat kädet ottaa asiassa kantaa.

Lindtmanilta kysyttiin, onko SDP pitkittänyt Nato-prosessia, koska muilta puolueilta kantoja on kuultu jo aiemmin.

Hän vastasi, että kyse on ollut vastuun tunteminen omasta asemasta ja prosessista.

– SDP on nämä omat askelmerkkinsä asettanut niin, että se on parasta Suomen turvallisuudelle myöskin siinä, kun haemme jäsenyyttä. Eli tämä on jetsutettu yhteen eduskunnan aikataulun osalta. Tämä tietenkin myös mahdollistaa sen, että voimme kulkea Ruotsin kanssa yhtä jalkaa. Ruotsin kanssa yhtä jalkaa kulkeminen on ennen kaikkea Suomen ja suomalaisten mutta myös yhteinen etu.

Lindtman kertoi median kysyessä myös henkilökohtaisen Nato-kantansa.

– Tuen vahvasti Suomen Nato-jäsenyyttä, hän totesi.

Lindtman jatkoi omasta kannastaan, että sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Suomen ei pidä ottaa pienintäkään riskiä siitä, että se jäisi Venäjän kanssa kahdestaan.

– Nato-jäsenyyttä vahvempia turvatakuita ei taida löytyä. Siksi tuen jäsenyyttä. Suomen on syytä jättää hakemus.

– Vaikka olemme eri asemassa kuin Ukraina, olemme Euroopan unionin jäsen ja emme ole entinen neuvostotasavalta, siitä huolimatta pidän selvänä, että meidän pitää tehdä kaikki se, mitä voidaan Suomen turvallisuuden lisäämiseksi.

Lindtmanilta kysyttiin myös, miksi muista puolueista kansanedustajat ovat ottaneet innokkaammin kantaa Nato-jäsenyyteen kuin SDP:n kansanedustajat.

– Me olemme halunneet antaa tilaa valtiojohdolle. Jos meidän eduskuntaryhmä tai itse olisin lähtenyt tässä jo etukäteen liputtamaan, sen jälkeenhän te olisitte vieneet mikrofonit pääministerin eteen ja kysyneet, että miksi te ette jo muodosta kantaa, kun ryhmänne on tällä kannalla. Eli tästä ei voi tehdä sitä tulkintaa, että tämä olisi ollut jotenkin vaikea. Meidän ryhmä on ollut tämän prosessin hyvin levollinen, mutta me olemme olleet tässä vähän suuremmassa vastuussa tästä prosessista, kun olemme pääministeripuolue ja olemme halunneet kunnioittaa ja antaa valtiojohdolle liikkumatilaa.