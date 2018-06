TE: Valtakunnansovittelijaksi neljä hakijaa – ”Työmarkkinajärjestöjen toiminta ei korrektia”

Valtakunnansovittelijan virkaa hakee neljä henkilöä, kertoo Talouselämä. Hakijoiden joukossa oli lehden mukaan viime minuuteilla kirkon työmarkkinajohtaja, kirkkoneuvos Vuokko Piekkala, 54, ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistoiminta-asiamies, varatuomari Harri Hietala, 60. Kaksi muuta hakijaa olivat tuntemattomampia.

Hietala oli ehdolla valtakunnansovittelijaksi myös syksyllä 2014.

Entinen valtakunnansovittelija Esa Lonka syyttää Talouselämässä Vuokko Piekkalan taakse asettuneita työmarkkinakeskusjärjestöjä pelisääntöjen rikkomisesta.

– Tämä on nyt mennyt niin, että sovittelija on valittu etukäteen ennen kuin virka on ollut edes haettavissa. Valinta pitää tehdä soveltuvuuden ja pätevyyden perusteella sen jälkeen, kun tiedetään ketkä kaikki ovat hakeneet virkaa. Työmarkkinajärjestöt ovat olleet ennenaikaisesti liikkeellä – se ei ole korrektia eikä pelisääntöjen mukaista, Lonka sanoo.

Valtakunnansovittelijan virka tuli avoimeksi, kun Minna Helle siirtyi kesken kauden Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi.

Uuden sovittelijan on määrä aloittaa työnsä elokuun alussa.