Teatteriarvio: Caryl Churchillin kaksi draamatekstiä nivoutuvat Kansallisteatterissa hienoksi esityskokonaisuudeksi

Brittiläistä nykynäytelmäkirjailijaa Caryl Churchillia (s. 1938) on tituleerattu yhdeksi Euroopan merkittävimmistä. Siinä valossa on hieman outoa, että hänen näytelmiään on esitetty Suomessa varsin niukalti. Viimeksi hänen tuotannostaan on meillä ensi-iltansa saanut Kloonit (A Number, 2002) Helsingin Kaupunginteatterissa vuonna 2004. Tuossa näytelmässä seurataan isää ja tämän kolmea poikaa, joista kaksi on klooneja ensimmäisestä. Churchillin teoksia yhdistävätkin vahvat teemat, surrealistisuus ja loputon tulkinnallisuus.