Teatteriarvio: Glims & Glomsin mainio Antti Puuhaara elävöittää syksyisen päivän

Espoolainen Tanssiteatteri Glims & Gloms perusti jo paljon ennen koronapandemiaa Espoon keskuksessa sijaitsevaan kauppakeskus Entresseen kauppakeskusteatterin. Kyseessä on Suomen Kulttuurirahaston tukema hanke, jonka tavoitteena on elävöittää tyhjillään olevia liiketiloja ja tuoda teatteria ihmisten keskelle paikkoihin, joissa he muutenkin liikkuvat. Esitykset ovat koko perheelle suunnattua fyysistä ja nukketeatteria. Annikki Alku Demokraatti

Pandemia katkaisi hyvin alkaneen toiminnan. Nyt kauppakeskusteatteri on aloittanut uudelleen uudella esityksellä.

NUKKETEATTERI

Glims & Gloms kauppakeskusteatteri, Kauppakeskus Entresse, Espoo

Antti Puuhaara Käsikirjoitus, ohjaus ja kuvitus Tuomo Railo – Puvut ja tarpeisto Karoliina Koiso-Kanttila – Animaatiot Leevi Lehtinen – Valot Pasi Pehkonen – Lavastus Metti Nordin – Esiintyjät Johanna Keinänen, Kaisa Niemi ja Tuomo Railo

Vaikka kyseessä on pop up-teatteri ja tila on suhteellisen pieni perusliiketila, Glims & Glomsin kauppakeskusteatteri ei ole satunnaisen oloista katuteatteria. Esitystilaan katsomoineen on satsattu niin, että yleisöllä on mahdollisuus kokea täysipainoinen teatterielämys.

Henkilökunta hätäapuhommissa

Tämä näkyy myös syyskuussa ensi-iltansa saaneessa Antti Puuhaara -esityksessä, joka on suunnattu yli 4-vuotiaille. Esityksen jokaiseen osatekijään, ja erityisesti sen visuaalisuuteen on panostettu.

Tapahtumapaikkana on Pinkopahvilan kotiseutumuseo, jonne odotetaan teatteriseuruetta esittämään kansansatuun perustuvaa Antti Puuhaara-esitystä. Väärinkäsityksen takia ryhmä ei saavukaan, joten museon henkilökunnan ei auta kuin ryhtyä itse sadun esittäjiksi, kun yleisökin on jo paikalla.

Nukke- ja esineteatteriin perustuva esitys pursuaa kekseliäitä nukkeideoita, joista iso osa luodaan ja rakennetaan näyttämöllä. Muutenkin Karoliina Koiso-Kanttilan puvut ja tarpeisto, Metti Nordinin lavastus ja Leevi Lehtisen animaatiot ovat herkullisia. Niissä on huumoria, ripaus jännitystä ja kauhuakin, värikylläisyyttä ja sopivasti kansanperinnettä. Tämä kaikki mitenkään erityisesti osoittelematta. Pasi Pehkosen valot ja Simo Heiskasen musiikki ja äänimaailma tukevat ja muotoilevat omalta osaltaan mainiosti tarinan kulkua.

Tuomo Railon käsikirjoitus seurailee selkeästi monipolvista tarinaa sirotellen mukaan komiikkaa ja aimo annoksen kansanperinnetietouttakin unohtamatta muutamaa ajankohtaista viittausta muun muassa toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamiseen. Ohjauksessaan Railo on napakka ja niin rytmityksen kuin toimivan rakenteen sujuvasti hallitseva.

Antti Puuhaaran loistavat esittäjät Johanna Keinänen, Kaisa Niemi ja Tuomo Railo siirtyvät sujuvasti näyttelijöistä nukettajiksi ja tanssijoiksikin. Heidän tulkinnoissaan museon henkilökunnasta ja tarinan monista hahmoista on rehevyyttä ja ironiaa, mutta myös lämpöä ja sydämellisyyttä.

Antti Puuhaarassa on runsaasti tarttumapintaa isommillekin katsojille, se ei missään tapauksessa ole mikään pikkulasten esitys. Vajaan tunnin kestävä esitys sopii erinomaisesti syksyisen kauppamatkan tai päiväkoti/koulupäivän elävöittäjäksi ja hyvän mielen tuojaksi.