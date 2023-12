Teatteriarvio: Journalisti, sosialisti, utopisti – Sointula-näytelmä näyttää Matti Kurikan kaikki puolet

Kun jostain ajattelultaan vähän hitaasta tai ihan vain oudosta ihmisestä sanotaan, että hän ”ei pelaa täydellä pakalla”, niin Matti Kurikan pakassa kortteja oli ehkä liikaakin. Rolf Bamberg

Kirkkonummelalainen Masalan nuorisoteatteri heittäytyi 11 vuotta sitten valtavaan ponnistukseen tehdessään harrastajateatterin mittaluokassa suurprokduktion nimeltä Sointula.

Satsaus kannatti, sillä produktio poiki paljon hyvää. Teatteri teki kesällä 2012 oman katsojaennätyksensä, ja Sointula sai paljon myönteistä valtakunnallista huomiota. Silloinen kulttuuriministerikin Paavo Arhinmäkikin sen näki ja sitä kaikille suositteli.

Ehkä erityisin ja nuorisoteatterilaisille merkittävin juttu oli se, että masalalaisten esitys sai kutsun esittämään näytelmäänsä alkuperäiseen Sointulaan Kanadaan. Erilaisten matka-apurahojen ja varainkeruutoimien myötä koko nuorisoteatterin iso jengi pääsi matkustamaan Kanadan länsirannikolla sijaisevalle Malcolm Islandille eli suomeksi Malkosaarelle, jonne Matti Kurikka vuonna 1901 utopiayhteiskuntansa perusti. Tuo vierailu taas poiki huomattavaa julkisuutta Kanadassa.

ON ILO, että Tuomo Aitan kirjoittama ja hänen itsensä sen ”kotiteatterilleen” Masalaan aikoinaan myös ohjaama Sointula saa vuonna 2023 vielä ”kolmannen elämän”. Lappeenrannan kaupunginteatteri, jossa sen nykyinen taiteellinen veturi Helka-Maria Kinnunen on muutenkin harjoittanut virkeää ohjelmistopolitiikkaa, toi marraskuun puolivälissä päänäyttämölleen Aitan näytelmän, ja sai hänet itsensä sen taas ohjaamaan.

Masalan kesänäyttämöllä Sointula oli myös kestoltaan spektaakkeliluokkaa, noin kolmetuntinen, mutta Lappeenrannassa Aitta on puristanut sovituksen alle kahteen ja puoleen tuntiin. Väkeäkin on näyttämöllä vähemmän, 12 näyttelijää hoitaa koko urakan. Ja sitä piisaa, sillä vain yksi, keskushenkilöä Matti Kurikkaa näytteöevä Johannes Korpijaakko saa olla yhdessä roolissa, muu porukka tekee loput eli peräti 52 roolihahmoa.

Ohjaus Tuomo Aitta – Lavastus Markus Tsokkinen – Musiikki Mikko Hietanen – Puvustus Mimmi Resman – Valot Antti Helminen – Ääni Tomi Aronen – Kampaukset ja maskit Pinja Ruokolainen – Rooleissa Johannes Korpijaakko, Seppo Kaisanlahti, Jisook Kim, Hannu Kivioja, Noora Koski, Anna-Kaisa Makkonen, Leena Nuora, Eppu Pastinen, Samuli Punkka, Netta Salonsaari, Aino Sirje, Seppo Äikäs

Näillä spekseillä Lappeenrannan esityksen tempo on kiivas, viittä vaille liian kiireinen, mutta ei sittenkään. Mutta jos ei tiedä tippaakaan Kurikan persoonasta ja vaiheista, kannattaa ennen katsomista lukaista käsiohjelman elämänkaaritiivistelmä läpi, sillä muuten meno voi tuntua sekavalta, etenkin kun kerronta hyppii monesti epälineaarisena ajasta ja paikasta toiseen.

Ohjauksen railakas tahti on kuitenkin linjassa niin valitun tyylilajin kuin Kurikan kiihkeiden tosielämänvaiheiden kanssa. Aitta väistää tässäkin sovituksessa pönäkkää merkkimiesmuotokuvaa, mutta saa silti kahteen ja puoleen tuntiin mahtumaan olennaisuudet teemasta ”Matti Kurikka – elämä ja teot”. Se on saavutus, sillä kuten edelle jo totesin, Matti Kurikka pelasi paksulla pakalla: yritti ja erehtyi paljon, naatui ja nousi taas.

SOINTULA-NÄYTELMÄ on hybridi brechtiläistä ironiaa ja supisuomalaista kansankomediaa maustettuna hyppysellisellä dokumentaarisuutta . Se on enimmäkseen hulvaton, mutta ei älytön: ihanteidensä riivaama päähenkilö ei näyttäydy umpikahelina vaan umpierilaisena. Toisaalta eivät esityksen useimmat muutakaan henkilöt tuiki tavallisia ole.

Inkerinmaan Tuuterissa vuonna 1865 syntynyt iki-idealisti sai jo 19-vuotiaana arvovaltaiset Suomalaisen Teatterin portinvartijat hänen esikoisnäytelmälleen Viimeinen ponnistus, jonka nimi ei ollut enne. Se oli vasta alku taiteellis-journalistis-poliittis-utopistiselle uralle, josta ei käänteitäö puuttunut.

Tämän lehden edeltäjän päätoimittajanakin Kurikka ehti toimia muutaman vuoden, mutta sai lähteä hänen noustuaan vastustamaan ”helmikuun manifestia” vastaan kerättyä suurta kansalaisadressia. Tyypillistä Kurikkaa: aina eri puolella, silloinkin, kun koko muu kansa on yhtä.

Esitys antaa koko ensi puoliskon aikaa Kurikan seikkailuille 18o0-1900-luvun taitteen teatterin, lehdistön ja yhteiskunnallisten virtausten maailmoissa, ennen kuin päästään hänen utopiayhtesöihinsä ja nimenomaisesti Sointulaan. Ajan ollen varsin erikoista sukupuolimoraalia ja perhekäsityksiä nmanifestoineen Kurikan avioliitotkin tulevat käsitellyksi kaiken aatteellisten myrskyjen keskellä.

Näytelmän raisuimpia tosielämän hahmoja on äveriäs porvarisrouva Albina Palmqvist, joka oli paitsi Aleksis Kiven muusa ja rakastettu, myös Kurikan ensimmäisen puolison Annan suojelija ja sitä kautta myös mesenaatti rahoittaessaan Kurikan hanketta ostaa Viipurin Sanomat temmellyskentäkseen. Se journalistinen temmellys vei lehden kuudessa vuodessa konkurssiin, Palmqvistilta omaisuuden ja Kurikankin tietysti puille paljaille. Niinpä tämä palasi 1990-luvun puolivälissä Helsinkiin hiljan perustettuun Työmieheen ensin apu- ja sitten päätoimittajaksi.

Näytelmällä oli Masalassa paikalliskytkentää Kurikan vaiheisiin, ja niin on Lappeentannassakin. Kun Kirkkonummen versiossa henkilögalleriassa oli mukana sikäläinen perhe, joka lähti mukaan utopiayhteisöön, niin Lappeenrannassa nähdään Lappeen pitäjästä Kurikkaa seuraamaan lähtevä Hyvösen työläisperhe.

NOIN KYMMENEN vuoden sisällä olen nähnyt Johannes Korpijaakon esittävän kahdesti Aleksin Kiveä (sekä monologissa että elämäkertadraamassa) ja kerran Bertolt Brechtiä. Nyt sitten törmään Lappeenrannassa samaan näyttelijään Sointulassa, jossa on niin brechtiläistä kuin stenvallilaista vibaa, ja A. Kivi myös roolihenkilönä. Voisi sanoa, että kiva sattuma, mutta tuskin se sitä on ollut. Korpijaakko yksinkertaisesti vain istuu hyviin näihin viistosta vinkkelistä valotettujen eritysmiesten draamallisiin muotokuviin. Olen nähnyt hänet myös Linnan/Smedsin Tuntemattoman sotilaan Lehtona ja KUT:ssa farssissa. Tyylikirjossa siis taipuisa näyttelijä, joka on omiaan Kurikaksi.

Notkeita roolisuorituksia Sointulan valtavassa henkilökirjossa välähtelee läpi esityksen. Eppu Pastinen on mieleenjäävä sekä Kurikan ”aseenkantaja” ”A. B. Mäkelänä että sosialistien puhdasoppisempaa laitaa edustavana Eetu Salinina.

Leena Nuora on kerrassaan mainio Albina Palmqvist. Nykyisin Lappeenrannassa näytteleva Q-teatterin peruskivi Hannu Kivioja taas tekee muikeaa roolipujottelua Aleksis Kiven kamppeistä Hyvösen työläisperheen Jalmariksi.

KATSOIN SOINTULAN Lappeenrannassa pari viikkoa ensi-illan jälkeen joulukuun ensimmäisenä lauantai-iltana, jolloin kiivain pikkujoulukausi oli juuri alkanut. Aitan näytelmästä ei taida oikein olla sen lajin viihteeksi, joten katsomo oli autiohko, väkeä penkeissä istui niukasti enemmän kuin Sointulassa on roolihenkilöitä.

Sääli. Vauhdikas esitys vauhdikkaasta historiallisesta vaikuttajapersoonasta ansaitsee isomman yleisön. Siis hopi hopi, Sointula-esitys jatkaa Lappeenrannan teatterin ohjelmistossa läpi kevään.