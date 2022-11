Teatteriarvio: Kremlin kellokkaat hilpeän kaameassa kuolemantanssissa

Tampereen Teatterin umpimustasta komediasta tuli hetkessä myös hyytävän ajankohtainen draama. Rolf Bamberg

Venäjä, Venäjä, Venäjä. Saatana saapuu Moskovaan, Anastasia, Stalin kuolee.

Tampereen Teatterin ohjelmasuunnittelijoilla on ollut hyvä vainu, ehkä jopa ennustajan lahjoja. Millä voi muuten selittää, että teatterin ohjelmistoon on reilu kahden vuoden aikana tullut kolme eri kantilta Venäjän historiaa lähestyvää, keskenään aivan erilaista näyttämöteosta.

Mihail Bulgakovin satiirisen klassikkoromaanin Saatana saapuu Moskovaan upea näyttämösovitus jäi harmillisesti osin koronakevään 2020 jalkoihin. Sen ensi- iltaan taidettiin laskea kymmenkunta katsojaa. Monet näkivät sen vain striimattuna videotaltiointina, ja itsekin katsoin sen huhtikuussa -20 ensiksi vain live-striiminä, puolitsenoista vuotta myöhemmin myös live-livenä.

TEATTERI

Tampereen Teatteri, TT-Frenckell

Fabian Nury- Aermand Ianucci-Antti Mikkola: Stalin kuolee Ohjaus ja sovitus Antti Mikkola – Suomennos Timo Mikkola – Lavastus Mikko Saastamoinen – Puvut Mari Pajula – Valot Tuomas Vartola – Äänisuunnittelu Hannu Hauta-aho – Rooleissa Jukka Leisti, Mari Turunen, Kirsimarja Järvinen, Eeva Hakulinen, Esa Latva-Äijö, Antti Mankonen, Ville Mikkonen. Katariina Lilieenkampf

Pari kuukautta sitten TT:n päänäyttämöllä ensi-iltansa saanut Disney-musikaali Anastasia tarjoaa romantisoidumpaa ja vahvasti fiktioitua näkymää Venäjän historiasta. Sen nimihenkilö on lokakuun vallankumouksen pyörteissä tapahtuneen tsaari Nikolai II:n ja tämän perheen lividoinnista pakoon (muka) päässyt tytär, jonka myöhempiä vaiheita Pariisin seurapiireissä tarina seurailee.

NYT ENSI-ILTAAN tulleessa pikimustassa komediassa Stalin kuolee on jotain noista molemmista. Yhtäältä se pyrkii olemaan Bulgakovin romaanin tapaan hirtehinen satiiri totalitaristisen Neuvosto-Venäjän poliittisen järjestelmän päättömyydestä ja hierarkian naurettavuuksista. Stalin kuolee! linkittyy Bulgakovin romaanin myös siten, että siinä missä Saatana saapuu Moskovaan sensuroitiin 1960-luvun Neuvostoliitossa ankarasti tekstiä silpomalla, Stalin kuolee! -näytelmän pohjana oleva brittiielokuvan Death of Stalin (2017, nähtiin meillä nimellä Stalinin kuolema) esittäminen kiellettiin nyky-Venäjällä tyystin.

Anastasian kanssa yhteista on piirretty pohja. Anastasia-musikaalihan perustuu musiikkiaan myöten Disney-tuotantoyhtiön pitkään animaatioelokuvaan. Armand Ianuccin ohjaaman Stalinin kuolema -elokuvan taustalla taas oli vuonna 2012 ilmestynyt, Fabian Nuryn käsikirjoittama ja Thierry Robinin piirtämä sarjakuva-albumi La mort de Stalin.

Antti Mikkolan sovitus ja ohjaus noudattelee aika huolella elokuvan tarinankulkua, joskin joitakin painotuseroja on. Kun elokuvassa Stalinin vallanperimyksestä kilpaili varsin tasaväkisesti isompi joukko Kremlin kellokkaita, on näyttämöllä yksi muita ahneempi ja häijympi: NKVD:n pahamaineinen pomo Lavrenti Berija vetelee omalakisesti vähän kaikkia naruja, jotta neuvostoimperiumin vallanvaihto kulkisi hänen nuottiensa mukaan.

Berija on vahvasti vaikuttamassa myös siihen, että Stalinin selviytymismahdollisuudet saamastaan aivohalvauksesta minimoidaan. Mitään erikoislääkäreitä ei Stalinin datshalle päästetä, vaan paikalle ”hälytetään” Berijan valikoima ikäloppu hömelö. Tämä jopa saa johtajan hetkeksi sätkähtämään tajuihinsa, mutta se on ohikiitävä elämän viimeinen purskahdys vainen. Ja kun se on ohi, käynnistyy sillä sekunnilla ylemmän raskaansarjan valtapeli, jossa kortit jakaa ja ne myös ennalta katsoo Berija.

STALININ HOIVAUSTOIMET ovat esityksen poskettominta farssia, jossa tyylilajissa sen alkupuolisko pitkälle kulkeekin. Onneksi väliajan jälkeen ote aiheeseen tiukentuu, ja esityksen sävy ja tempo muuttuvat puhtaasta hulluttelusta kipakammaksi poliittiseksi satiiriksi.

Mikkolan ei ole tarvinnut tehdä sovitukseensa mitään tarpeettomia alleviivauksia, joilla katsoja kädestä pitäen johdatettaisiin näytelnmän tapahtumien ja nykyhetken todellisuuden leikkauspisteisiin. Berija voi olla Purija, tai katafalkilla makaava Stalin voi olla Pulin ihan siinä määrin kuin kukin katsoja haluaa. Loput roolihahmot ovat sitten lavroveita, shoiguja ja medvedeveitä sopivassa suhteessa.

Yhtä kaikki, näyttämöllä huseeraavat valtapelurit ovat kaikki enempi surkuhupaista sakkia Berijaa lukuun ottamatta. Kuutamolla oleva Georgi Malenkov, jota esittää koomista briljanssiaan taas kerraan näyttämään pääsevä Mari Turunen, ottaa Stalinin suosikkina marionettiroolinsa mukisematta omakseen. Hän suostuu oppimestarina kuollessa suostuu ministerineuvoston puheenjohtajaksi eli pääministeriksi. Siitä virasta hänen kilpailijansa, kommunistisen puolueen pääsihteeriksi itsensä juonitelllut Nikita Hrushtshov (Kirsimarja Järvinen) on pudottava hänet surutta niin pian kuin suinkin kehtaa: kaksi vuotta se kestää.

Punaposkinen ja -nenäinen puolustusministeri Nikolai Bulganin (Eeva Hakulinen) on helppo pala pelissä. Jo entuudestaan sivuraiteelle sysätty Molotov (Esa Latva-Äijö) taas on hankalampi tapaus, mutta hän pysyy kurissa Berijan kiristyskeinoin. Suuren isänmaallisen sodan sankarille, armeijan komentaja Georgi Zhukoville (Ville Mikkonen tekee hykerryttävän roolin kukkoilevana marsalkkana) riittää se, että rinnassa on paljon kiliseviävat kunniamerkkejä. Stalinin todellinen jälkikasvu, poika Vasili ja tytär Svetlana (Antti Mankonen ja Katariina Lilienkampf) on myös helposti ulos pelattavissa.

Näyttämön kingi on kuitenkin Jukka Leisti, Berija, jota katsellessa ei aina tiedä, pitääkö täristä pelosta vai naurusta. Leisti luo näyttämölle erinomaisen hybridimallin hirviön, jonka kylmäverisyys hyyää, mutta jonka häijyys ja pelurimentaliteetti on jo niin ylilyövää, että se taittuu huumorin puolelle.

Ohjaaja Mikkolalla on ollut komennossaan aika iso esittäjäjoukko tämän kokoluokan näyttämölle, sillä kahdeksan ammattinäyttelijän lisäksi lavalla huhkii neljä avustavaa teatteriopistolaista. On hetkiä, jolloin tila tuntuu loppuvan kesken, mutta ihailtavan hyvässä järjestyksessä esitys on saatu sovitetuksi raameihinsa.

VENÄLÄISET VALLAN HUONEET täyttävä paranoia on ihmeellisen toimiva komediaväline. Kun kukaan ei voi luottaa kenenkään syntyy kyräilyn kehä, jossa kaikki ovat koko ajan kampittamassa lähintä henkilöä – ihan fyysisessäkin mielessä. Ja kampitukset, varsinkin ketjussa, ovat aina naurattavia. Kun Ianuccin elokuvassa konkreettisesti juostiin kilpaa pitkin Kremlin käytäviä, otetaan TT-Frenckellin rajallisella näyttämöllä kuitenkin vähän rauhallisemmin.

Jos esityksen alkutahdit olisi isketty vielä vähemmällä ryskeellä, nähtäisiin kympin komediaa. Kiitettävää katsottavaa Stalin kuolee on nytkin.