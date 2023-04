Teatteriarvio: Oh My Puppets! -festivaali tarjosi taas hienoja nukketeatteriesityksiä lajin suomalaisesta pääkaupungista

Nukketeatteri ei Suomessakaan ole enää pitkiin aikoihin ollut pelkästään lapsille suunnattua, vaan se on täyspainoinen ja monipuolinen taidelaji, joka on tarkoitettu ihan kaikille.

Ei voi kuin kadehtia turkulaisia!

Turussa eletään kiistatta suomalaisen nykynukketeatterin pääkaupungissa, jossa on säännöllisesti nähtävissä hyvinkin erilaisia ja eri tekniikoita käyttäviä sisällöltään keveämpiä ja painavampia aikuisille suunnattuja nukketeatteriesityksiä.

Lajin laajemman yleisön onneksi on turkulaisen nukketeatteriammattilaisten verkoston Aura Of Puppetsin ja Uuden sirkuksen keskus Cirkon yhteistyössä järjestämä Oh My Puppets! -festivaali Suvilahdessa Helsingissä.

Ensimmäisen kerran minifestari järjestettiin vuonna 2017, joten viime viikon lopulla pidetty minifestivaali oli jo kuudes – koronapaussi otti yhden vuoden.

Austa lähtien tapahtuman sisältönä ovat olleet mahdollisimman tuoreet turkulaisten teosten Helsingin ensi-illat. Niin tälläkin kertaa. Nelipäiväinen festivaali sisälsi neljä aikuisille suunnattua teosta, joista uusimman kantaesitys oli vasta muutama viikko sitten.

FESTIVAALIN ALOITTI sen pisin esitys, kaksituntinen Tehdas Teatterin Yksin ihminen. Väliajalliset, pitkät nukketeatteriesitykset eivät edelleenkään ole kovin yleisiä, ja käsittääkseni juuri turkulaiset tekijät ovet olleet niiden pioneereja.

NUKKETEATTERI

Oh My Puppets! -festivaali, Cirko – uuden sirkuksen keskus Tehdas Teatteri

Yksin ihminen Käsikirjoitus ja ohjaus Maiju Tainio – Dramaturgia Pia Kalenius – Lavastus Johanna Latvala – Valot ja käsikirjoituksen dialogisti Jarkko Forsman – Ääni Hannu Seppälä – Nuket Jenni Rutanen – Puvut Lotta Virtanen – Esiintyjät Alma Rajala, Tella Vahala, Timo Väntsi Teatteri QO

Tea for two Ohjaus Sinikka Lumiluoto – Idea, käsikirjoitus, lavastus Perrine Ferrafiat – Ääni Valtteri Bruun – Esiintyjät Perrine Ferrafiat, Mila Nirhamo Grus Grus Teatteri & Tehdas Teatteri

Extra-neitsyt evankeliumi Käsikirjoitus, ohjaus, esiintyminen Ishmael Falke – Vierailevat ohjaajat Idit Herman ja Husam Ahmed – Lavastus, nuket Helena Markku – Valot Jarkko Forsman – Ääni Valtteri Alanen – Dramaturgia Ville Kurki Kuuma Ankanpoikanen

Ariadne – A Mess Konsepti, käsikirjoitus, esitys Merja Pöyhönen – Nuket ja lavastus Hanne Lammi, Helena Markku, Eve Mäkitalo, Merja Pöyhönen – Musiikki Antti-Juhani Manninen, trad – Valot Essi Santala – Ääni Antti-Juhani Manninen, Merja Pöyhönen – Puvut Sirpa Järvenpää

Tekijät nimittävät Yksin ihminen -esitystä scifi-nukketeatteriksi tulevaisuuden Turusta. Kokonaisuutena se on eräänlainen dystopia, jossa on myös lämpöä, herkkyyttä ja oivaltavaa huumoria, mutta jonka lopullinen sisältö ei ole kovin toiveikas.

Ollaan kuvitteellisessa (Itä-)Berliinissä vuonna 1989 juuri ennen suuria muutoksia. Hylätyssä tehdashallissa kolmihenkinen saksalais-suomalainen animaattoriryhmä Der Puppenspiegel työstää elokuvaa.

Animaatioelokuvan tapahtumapaikkana on vuoden 2189 mereen uponnut Turku, josta jäljellä ovat vain toisistaan erillään olevat kaupungin korkeimmista kohdista muodostuneet saaret. Niillä elävät eristyksissä yksinäiset ihmiset, joita droidit palvelevat. Ne ovat erilaisia koneen ja ihmisen hybridejä, jotka kuljettavat juomavettä, hoivaavat ihmistä tai palvelevat keuhkopuhdistamossa. Syvällä meren alla asuvat myös kapinalliset ja vaarallisetkin gerillaseireenit. Kaikkea valvoo kansalaisistaan huolta pitävän Lintukodon näkymätön johto.

Miten tähän tilanteeseen on tultu ja mitä droidit oikeastaan ovat, paljastuu vähitellen. Samalla elokuvan tekoon limittyvät tekijöiden henkilökohtaiset ambitiot, kielimuurin ja taustojen aiheuttamat ristiriidat sekä unelmat tulevaisuudesta. Maiju Tainion käsikirjoituksen ja ohjauksen painopiste tasapainottelee onnistuneesti elokuvan ja ”todellisuuden” välillä, vaikka selvästi tärkein esityksen sisällöstä sijoittuu elokuvakohtauksiin. Ja vaikka esityksen kokonaistempo on melko rauhallinen, missään vaiheessa intensiteetti ei herpaannu.

Timo Väntsi saksalaisena, ansioituneena vanhempana mestarina, Alma Rajala tiukkana ideologisena nukketaiteilijana ja Tella Vahala nuorena innokkaana ja intohimoisena alan opiskelijana ovat loistava kolmikko, jonka yhteistyö toimii kitkatta. He ovat rennosti uskottavia rooleissaan ja nukettavat Jenni Rutasen mielikuvituksekkaita, pääasiassa noin pienen barbien kokoisia nukkeja taitavasti.

Johanna Latvalan lavastuksen hylätty tehdashalli on juuri sopivan rujo ja nuhjaantunut, ja sen metalliset tasot ja seinämät muokkautuvat kekseliäästi tuhoutuneeksi Turuksi. Jarkko Forsmanin valot ja Hannu Seppälän äänet viimeistelevät hienosti kokonaisuuden ollaan sitten tehdasmiljöössä tai elokuvan tulevaisuudessa.

ULKOISILTA PUITTEILTAAN esityksistä pienimuotoisin taas oli Teatteri QO:n Tea for two. Kaksikymmenminuuttinen lähes sanaton esineteatteriesitys nimittäin tapahtui asuntovaunussa, johon tiukasti sijoitettuna mahtui enimmillään kymmenen katsojaa.

Esityksenä Tea for two oli kaikkea muuta kuin ”pienimuotoinen”. Päinvastoin aivan hulvaton. Perrine Ferrafiat ja Mila Nirhamo olivat ilmiömäisiä. Heidän teetä intohimoisesti rakastavat, mutta toisiaan lähes inhoavat naapuruksensa olivat poskettomia. Mitä kaikkea katseella, ilmeillä ja pienillä eleillä voikaan ilmaista. Puhumattakaan teekupista tykötarpeineen.

Tärkeä rooli oli myös miniasuntovaunulla, kun luonnonkatastrofi iski. Ja kyllä, esitykselle nimensä antanut tuttu musiikkikappalekin oli lopussa mukana, tosin vähän erilaisella twistillä kuin alun perin.

Loistava esitys, jonka kreisi tunnelma kantaa pitkään.

SiSÄLLÖLLISESTI RAASTAVIN ja jopa tuskaisin esitys oli Grus Grus Teatterin ja Tehdas Teatterin yhteistuotanto, Ishmael Falken sooloteos Extra-neitsyt evankeliumi. Ja vaikka se varmasti oli ainakin osittain roolia, olen harvoin nähnyt esiintyjää näyttämöllä näin paljaana ja itsensä likoon laittavana. Esityksen loputtua tuli tunne, että Falke oli todella antanut kaikkensa.