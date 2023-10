Teatteriarvio: Paju on ajan henki – Kotalan klaanin uudet bisnesseikkailut saavat silmät sumeiksi

Kun näytelmän soundtrackin muodostaa neljä niin erilaisista maailmoista kumpuavaa, mutta silti sen tarinankuljetukseen luontevasti liittyvää kappaletta kuin Georg Otsin Muuttuvat laulut, Motörheadin Ace of Spades, Kom-teatterin kuoron Oppimisen ylistys ja Aikamiesten Iltatuulen viesti, se ei voi millään olla huono. Rolf Bamberg

Eikä olekaan, päinvastoin: Sirkku Peltolan uusi näytelmä Reikäleipä, viides ”jakso” aikoinaan Suomen hevosella alkaneeseen Kotalan perheen saagaan, on hyvä näytelmä. Sekä sarjan osana että ihan omillaan.

VUONNA 2004 alkanut näytelmäsarja on parissa vuosikymmenessä profiloitunut niin väkevästi juuri TTT:n brändiksi, että moni on saattanut unohtaa, että tuon avausosan ehti kantaesittää Kom-teatteri. Se oli enemmän hulvaton kuin uskottava ja koskettava veto.

TEATTERI

Tampereen Työväen Teatteri, Eino Salmelaisen näyttämö

Sirkku Peltola: Reikäleipä Ohjaus Sirkku Peltola – Lavastus Hannu Lindholm – Puvut ja kampaukset Marjaana Mutanen – Valot TJ Mäkinen – Äänisuunnittelu Kyösti Kallio – Rooleissa Tuire Salenius, Miia Selin, Aimo Räsänen, Ola Tuominen, Mika Honkanen, Anna Kuusamo, Saska Pulkkinen, Jyrki Mänttäri

TTT:n suurella näyttämöllä Suomen hevonen nähtiin – ja elävän hevosen kera – vasta vuoden päästä, mutta jo silloin tunsin, että siinä oli se oikein roolitus (niin hyvä kuin Hannu-Pekka Björkman Komissa Äitenä olikin). Vuosien varrella muutamia muitakin Suomen hevosia eri puolilla maata katsottuani tuntemus on vain vahvistunut.

Sitä en tietenkään aavistanut, että tuolloisen näyttelijäporukan runko eli Tuire Salenius, Maria Aro, Miia Selin, Aimo Räsänen olisi yhtä vaille koossa vielä 18 vuotta myöhemmin toteutuvassa viidennessä Kotala-näytelmässä.

Edellinen osa Hevosten keinu päättyi siihen, kun Kotalat palasivat kotitorpalleen Romaniasta, jonne olivat lähteneet kerjäläisiksi jouduttuaan sitä ennen jo Suomessa mierolaisiksi. Se olisi ollut ihan passeli paikka lopettaa suuri kertomus, mutta jokin kai jäi Peltolaa vielä kaivelemaan. Ehkä hän halusi asetuttaa perheen kunnolla alkusijoilleen vähän kuin Antti Tuuri Pohjanmaa-sarjansa Erkki Hakalan, jota hän ei omien sanojensa mukaan raaskinut jättää veropakolaiseksi ”Ameriikan raitille”, vaan kirjoitti romaanisarjaansa vielä kuudennen osan Lakeuden kutsu.

Reikäleipä jättää lopussaan jutun ehkä vähän enemmän raolleen kuin sitä edeltävä näytelmä, joten se Kotalat 6:kin voisi olla mahdollinen.

Vitosessa joka tapauksessa käy niin, että Kotalat ovat kotimökillään taas tyhjän päällä vailla järjellistä elannon lähdettä. Aili Kotala virkkaa, haaveilee menneistä ajoista ja sättii jälkikasvuaan. Heistä poika Kaitsu säätää yhä kovasti ilman mitään hyödyllisiä lopputuloksia. Tytär Jaanan surkuhupaisista influensserihommista ei tietenkään ole sakin elättäjäksi. Suvun noin satavuotias (kahdesti näytelmäsarjan kuluessa jo elon rajan toisellakin puolella käynyt) Äite asuu jonkinlaista pihamökin virkaa toimittavassa Ladan-raadossa.

Siinä perusasetelma, kunnes pihapiiriin hiipparoi tuttu menneisyydestä: Lassi Kotala, Ailin luuseroitunut ex-puoliso, jonka hän lähetti matkoihinsa Suomen hevonen -näytelmän lihanvientibisneksen päätyttyä katastrofiin.

Nytpä Lassilla on uusi bisnesidea: pajutyöt! Koreja ja muuta koristetta. Helppoa rahaa olemattomin materiaalikustannuksin, sillä pajukkoa Kotalan ”tilalla” riittää. Jätetään tässä kertomatta, mihin tämä hanke vie ja miten päättyy, mutta eipä sitä vaikea arvata ole.

NIMESSÄÄN VIITATTUJA reikiä näytelmässä on monia. Niitä porataan pihakeinun tankoon pajunkäsittelyn avuksi. Niitä on ihmisten muistissa ja muistoissa, ja toki myös leivän reikä on esillä; yhdelle pelkona, ettei elämästä muuta käteen jää, toiselle leivän tärkeänä säilytysominaisuutena.

Reiän rengasmainen muotokin toistuu: se näkyy niin Lassin pajutyöhahmotelmissa kuin Jaanan somevideoinnin valaistuksessa. ja pora, reiäntekijä, on merkittävä juoniaines koko hommassa.

Tätäkään Peltolan näytelmää katsoessa ei monesti tiedä, mistä syystä katsomossa ollaan silmät kostuvat sumeiksi, naurusta vai liikutuksesta. Reikäleipä on tragikomedia, ja yhdyssanan jälkipuoleen vahvasti jälkimmäseen kallellaan. Peltolalla on suorastaan maaginen taito saada luuseriäijiensä täydellisiin tyrmäyksiin päättyvät yriitelmät enemmän hymylyttämään kuin säällityttämään. Ja kirpeiden mutta ei kuitenkaan pohjattoman katkerien naistensa vivahteikkaan vittuilun kuulostamaan sydämelliseltä ennemmin kuin happamalta.

Sellaisena sen Kaitsukin on oppinut ottamaan, kuviin palaavalla Lassilla taas on tauon jälkeen vähän opettelemista ex-puolisonsa ja tyttärensä tavoille ja heitoille.

Lopulliset kiteytykset kaikista tilanteista sanoo edelleen itseoikeutetusti Äite, jolla sitä elämän- ja vähän kuolemankin viisautta piisaa.

PELTOLA EI enää tähän viidenteen osaan saanut Äiteksi luottonäyttelijäänsä Maria Aroa, joka onkin ehtinyt eläköityä TTT:n näyttelijävahvuudesta jo aikaa sitten. Roolissa on nyt tuttu tamperelainen komediataituri Ola Tuominen. Ukko mummon töissä -asetelma ei tuota mitään löysää nauratusta, Äite on itse asiassa pykälää vakavampi ja hiljaisempi hahmo kuin tarinan edellisissä osissa. Viisas kyllä edelleen, elämää totisesti nähnyt. Viisas, seesteinen on myös Tuomisen tulkinta.

Enemmän entisellään tutuissa rooleissaan ovat Tuire Salenius (Aili), Miia Selin (Jaana) ja Aimo Räsänen (Kaitsu). Ehjää ei kannata lähteä korjaamaan, mikä on aika viistosti sanottu näinkin elämän murjomista hahmoista kuin Kotalat ovat. Mutta samaa voi sanoa Marjaana Mutasen heille luomasta puvustuksesta ja kampauksista: Kotala-look on ajaton.

Lassi Kotalana TTT:n Suomen hevosessa 18 vuotta sitten nähtiin nyt jo edesmennyt Antti Litja. Uuden Lassin Peltola on löytänyt läheltä: monissa hänen näytelmissään mukana ollut Mika Honkanen on ihan täsmävalinta. Ismoleikolamaisella äänellä raakkuva Lassi on tajuttomassa optimistissaan Reikäleivän sydämeenkäyvin hahmo. Niin kovin toivoisi hänen saavan pajubisneksensä tai edes poranterän pyörimään, mutta kun…

MERKILLE PANTAVAA on, että Peltola harrastaa tässä Kotala-saagan osassa tai ylipäätäänkin vähemmän käyttämäänsä tyylilajia, vieraannutusta. Ailin muistoista näyttämölle pelmahtaa sinipaitainen stallarikvartetti laulamaan Oppimisen ylistystä ja kiistelemään dialektiikasta ja muusta marxilaisesta sanahelinästä. Vielä tuntuvammin esityksen illuusiosta reaalimaailmaan hypähdetään Jaanan videobloggailun sivussa, kun oman panoksensa ikivireään representaatiokeskusteluun tuo hetkeksi Kaitsu-peruukin päästään pudottava näyttelijä Aimo Räsänen. Onko puilta kysytty, kuka saa esittää puita, näy ttämölläpohditaan, kun samalla vieressä notkuilee kaksi puiseviin trikoisiin pukeutunutta näyttelijää (Anna Kuusamo ja Saska Pulkkinen). Nyt ollaan oudoilla ovilla.

Kuusamon, Pulkkisen ja Jyrki Mänttärin esittämä, kyläkiskalle ”Harley Parkinsoninsa” parkkeerannut vanhuskolmikko on myös vieraannuttava elementti. Sen jäsenten ulkoinen olemus on saanut vaikutteita naamioteatterin perinteestä, ja läsnäolossa on jotain maagista, kuin suon noitahenkiä… Ja takaisin todellisuuteen: suotahan nämä tyypit ovat Kotaloilta ostamassa.

Siellä kylän kioskilla muuten kuullaan yksi nokkela linkitys näytelmäfiktion ja Peltolan todellisuuden välille. Kun Kaitsu lukee suomenhevosten ravikisan lähtölistaa, joukossa vilahtaa ravuri nimeltä Miljoonasade.

MIELTÄNI JÄI esityksen jälkeen kaihertamaan paitsi se, että Aili paljastui ex-taistolaiseksi myös se, että hänen framille nostamaltaan Porvari nukkuu huonosti-älppäriltä löytyy laulu nimeltä Ikiliikkuja jonka sanoitti ammoin Kom-teatterilainen Sulevi ”Sirkunveli” Peltola. Sirkku taas ohjasi muutama vuosi sitten Salmelaisen näyttämölle Maiju Lassilan komedian Ikiliikkuja, jonka päähenkilöillä, isä ja poika Hapatuksella, on kiistatta jotain syhtä päätöntä uskoa kehitelmiinsä kuin Lassi ja Kaitsu Kotalalla.

Siis Lassilako oli sytekkeenä sille, että Lassi Kotala teki comebackin?

Kriitikon ylitulkintaa? Draamallista salaliittoteoretisointia? Vaiko silkka yhteensattuma?

Oli mitä oli, olen Reikäleivän pureskeltuani yhä vakuuttuneempi siitä, että Sirkku Peltola on dramaatikkona Maiju Lassilan perilllinen, modernin kansankomedian tekijänä numero yksi tässä maassa.